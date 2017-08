Maris Llorens: “Paraguay es un país virgen, hay todo por hacer”

Una mujer fuerte, con mucho carácter y tenacidad para los negocios. Así es Maris Franca Llorens An­tognoli, la mujer suiza que arribó por primera vez a Paraguay en 1985 y, encan­tada con las bondades de la tierra guaraní, en 1999 de­cidió establecerse definiti­vamente con sus negocios de ganadería. Se califica a sí misma como dura en el trabajo, pero considera­da con sus colaboradores; quizá este fue uno de los factores que la llevó a eri­girse como una de las em­presarias más relevantes del país.

Dentro de una amena con­versación en la redacción de este medio, expuso sus puntos de vista respecto a distintos ámbitos que hacen a la economía, a la política y los negocios en el marco local.

AMOR A PRIMERA VISTA

“Yo llegué y me enamoré de Paraguay” fue una de las cosas que resaltó. Con tie­rras en Paraguay, en 1985 vino con su finado marido (Gilbert Llorens) para aca­bar con los negocios aquí incompletos. Pero para ella bastó solo una breve visi­ta, para decidir que quería morir en Paraguay. “Lle­gué y le dije que no vamos a vender las tierras y que yo me voy a morir en Pa­raguay”. En aquel entonces eran constantes sus visitas al país para controlar el estado del ganado y las tie­rras. “Había veces que yo venía y me quedaba 15 días en el campo, él se quedaba con el trabajo de allá en Suiza”, recordó.

Fue en 1999 que decidieron instalarse definitivamente y procedieron a la compra del frigorífico Frigomerc.

Tras el fallecimiento de su esposo en el año 2000, quedan en sus manos todos los negocios, para los cuales contaba con una experien­cia marcada desde su infan­cia. Sin embargo, reconoció que en el ámbito del frigo­rífico que le tocó dirigir, se encontraba desorientada. “Luego dije, ‘ya estamos en el baile, vamos a ver qué va a pasar’”, subrayó.

Avanzando a pasos fir­mes, en ese mismo año se concretó la exportación del primer contenedor de carne, crecimiento que se acentuó rápidamente a través de los años, hasta llegar a la implementación de uno de los laboratorios genéticos más grandes de América Latina.

DISPUTAS ELEGANTES

Cuando a la empresaria le tocó referirse sobre la po­lítica actual, expresó que en Paraguay se dan unas peculiares disputas que se distinguen de los demás países, por llevarse en el marco del respeto y el in­tercambio pacífico de pa­receres.

“Acá los políticos se dis­putan con elegancia, en otros países vi que se dis­putaban a golpes, espero que acá no lleguemos a esto porque sería el colmo”, asoció luego de señalar que lo que más espera es una “política del trabajo” para los paraguayos.

“PARAGUAY ES EL PAÍS DEL FUTURO”

Al mencionar que Para­guay cuenta con un enor­me potencial para atraer inversiones, consideró que este es un país todavía virgen, con todo por ha­cer. Trajo a memoria que los extranjeros que buscan establecer sus negocios en el país, notan una falta de seguridad jurídica y físi­ca, pero que igualmente continúa teniendo un gran atractivo.

SOLUCIONAR PROBLEMAS

Entre las problemáticas existentes en el país, indicó al desempleo como un factor determinante en el aumento de la delincuencia.

Además, según acentuó en el ámbito ganadero, se nota una falta de mano de obra, puesto que muchos ya no quieren trabajar en el cam­po. De allí que a su criterio, es necesario solucionar el problema y proveer mucha más mano de obra por medio de la transformación de los productos y la instauración de nuevas industrias.

“El paraguayo tiene una gran facilidad manual y aprende rápido, y el que sabe hacer lo hace muy bien”, destacó. En ese marco, para Llorens es fundamental va­lorar al capital humano y permitir que los paraguayos puedan acceder a una vida digna con trabajos bien re­munerados.

De la misma manera cree que es necesario crear nue­vas industrias. “Hay que atraer a gente que venga a invertir, gente que se ena­more del Paraguay, porque hay muchos que vinieron y se enamoraron y se queda­ron”, apuntó.

ECONOMÍA AFECTADA

Cuando le consultamos su parecer sobre la economía de los ciudadanos, reconoció que la ve “bastante afecta­da”. “Aumentaron los asal­tos, es un momento bastante difícil para el país porque crecimiento hay, pero la de­caída para abajo, esto se ve en el comercio”, remarcó