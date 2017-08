Condonación de deudas a los campesinos

Héctor Sosa Gennaro

Socio del Club de Ejecutivos

Desde hace semanas somos afectados por la movilización de campesinos que solicitan la declaración de “Emergencia nacional a la agricultura familiar campesina” y la “Rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina”, cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas, en un momento muy especial en donde el Estado no solo no puede dar curso a un pedido de esta naturaleza sino que a duras penas puede cumplir con los compromisos contemplados en el Presupuesto General de la Nación, por el déficit fiscal existente.

Ya en el año 2008, en el Foro Rural Mundial, más de 60 países dieron su apoyo y se decidió impulsar un proyecto a largo plazo para la promoción y el estímulo a la agricultura familiar, organizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), como una forma de mitigar el hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, a fin de mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas. Lógicamente esta problemática se acentúa en países en desarrollo como el nuestro, en que se cuenta con las condiciones excelentes de clima y tierra fértil, pero con un gran problema en cuanto a las limitaciones económicas de los agricultores y la falta de asesoramiento y de formación de los mismos en técnicas eficaces para tener resultados positivos en los cultivos.

Nuestro problema es la “cultura asistencialista”, en la que el agricultor pretende que el Estado cargue con la responsabilidad de la elección que siembra, que resultó no ser rentable para el mismo, o porque fue afectado por una fuerte helada, que es otro mal común que perjudica al cultivo. En este contexto, no se puede desconocer tampoco la deficiencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de llegar en forma efectiva a los campesinos con una asistencia técnica adecuada, que le provea de una formación básica y un efectivo asesoramiento en la entrega de semillas o en la selección del cultivo que sería más rentable para el sustento de las familias.

Justamente en el caso de la agricultura familiar se debe empezar por la conciencia en el cultivo, no solo para el sustento sino también en la máxima rentabilidad que se puede obtener de la extensión de tierra de la que dispone. Asesoramiento que requiere una efectiva coordinación entre los organismos, como ser el Ministerio de Agricultura, el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento. En efecto, en lo que hace a la asistencia financiera de estas dos últimas entidades crediticias, lo que se debe tener en cuenta es que las mismas no deben limitarse al simple otorgamiento del préstamo, sino insistir en la asistencia y control de la inversión que hace el agricultor del crédito recibido.

Por otro lado, y volviendo a la concepción “asistencialista del Estado”, los gremios de agricultores tampoco proponen soluciones en tiempo y forma de las cuestiones que van a tener un desenlace esperado, limitándose a solicitar la condonación de deudas a un país ya bastante castigado por las graves deficiencias que padece.

Toda esta problemática sube de punto con la falta absoluta de conciencia de estos campesinos que asedian la ciudad capital, cortando todas las calles céntricas y amenazando a inocentes sin injerencia con el problema. Se debe tener en cuenta el principio conocido de que “la libertad de uno termina allí donde empieza el derecho del otro”, no se puede justificar el caos y el grave daño que provocan estos compatriotas en la ciudad en donde hay personas, madres, padres de familia que son sancionados por llegar tarde o en su defecto, la imposibilidad de acceder a sus lugares o puestos de trabajo, así como las empresas y negocios que se ven afectados por los graves problemas causados.

Por último, las fuerzas de seguridad deben recordar su obligación de resguardar el orden, la estabilidad y la paz que caracterizan a un “estado social de derecho”, y la protección constitucional del libre tránsito del que goza todo ciudadano. Se debe evitar caer en el concepto populista de permitir que personas irresponsables tomen por asalto la ciudad con absoluta impunidad y ante la indefensión de ciudadanos que solo quieren desarrollar sus actividades normales, con total libertad y respeto irrestricto a los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna.

Finalmente cabe mencionar en este caso las célebres palabras de la dama de hierro de Inglaterra, Margaret Thatcher, cuando dijo: “No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí misma. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese “alguien eres tú”. No hay “dinero público “solo hay dinero de los contribuyentes”.