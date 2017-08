Aún existen los obstáculos para el acceso a datos

Uno de los aspectos positivos que este Gobierno destaca es la transparencia en la gestión pública, promovida por las leyes N° 5189/14, “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, y la más recientemente N° 5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, a través del portal oficial de acceso a la información pública, mecanismo que, si bien continúa en incipiente desarrollo, aún no convence en su totalidad o no ha tenido el alcance esperado.

Según estadísticas publicadas en el portal, desde el 2015 hasta el corriente se registraron 6.180 solicitudes, de las cuales 83,3%, que representan un total de 5.149 pedidos, fueron respondidas, mientras que el 10,2% aún no obtuvieron respuesta.

Asimismo, el número de instituciones adheridas también fue en aumento hasta llegar a los 126 entes.

ENCUESTA

Una encuesta exprés realizada en nuestras redes sociales reveló que de un total de 238 votos, el 51% no realizó ninguna solicitud. Mientras que de los 49% que sí acudieron a este portal, un 20% aún no obtuvo respuesta y para un 38% esa respuesta fue insatisfactoria. Esto se da debido a la imposición de prorrogas, información incompleta o negativas