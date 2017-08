Plan de juego de Toyota: robots, fusiones y vehículos autónomos

Toyota Motor Corp. con­firmó que acordó comprar una participación en Maz­da Motor Corp. y construir conjuntamente una planta de US$ 1.600 millones en Estados Unidos. El fabri­cante de automóviles más grande de Asia también in­vertirá más en áreas como vehículos autónomos para mantenerse relevante en una industria alterada por los cambios tecnológicos.

NUEVOS PLANES

A medida que surgen nue­vos rivales y los automóvi­les se vuelven autónomos y conectados, Toyota apunta a adaptarse al cambio con nuevos planes. Fusiones y adquisiciones y el uso de robots para hacer tareas rutinarias, como informes y responder a preguntas forman parte de ellos. La automotriz también au­mentará desde aproxima­damente 20% hasta un 25% la proporción de gasto en investigación y desarrollo en “campos clave”, inclu­yendo inteligencia artificial y vehículos ecológicos.

A pocos minutos del final de la conferencia de ganan­cias del primer trimestre fiscal, Toyota confirmó que adquirirá una participa­ción de alrededor de 5% en Mazda y juntos invertirán US$ 1.600 millones en la construcción de una planta automotriz en EEUU.

APROBACIÓN DE TRUMP

Los fabricantes de auto­móviles se enfrentan ahora a competidores como Goo­gle, Apple Inc. y Amazon. com Inc. dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, en una conferencia de prensa en Tokio. Las nuevas em­presas están desafiando a los fabricantes de auto­móviles tradicionales para mejorar la movilidad futu­ra, dijo. Las automotrices no pueden crear ese futuro por su cuenta y cada vez es más importante para los fabricantes de automóvi­les buscar socios sin verlo desde una perspectiva de confrontación, dijo.

SE ESTÁN PREPARANDO

“En el futuro, habrá in­teligencia artificial, con­ducción autónoma y varios vehículos respetuosos con el medio ambiente para lo que tenemos que preparar­nos, y nuevos competido­res de mercados emergen­tes y compañías de TI como Apple y Google”, dijo Toyo­da. “No hay cartas náuticas que nos guíen”.

POR TWITTER

El presidente Donald Trump celebró el plan de inversión en EEUU de To­yota y Mazda. “Una gran inversión en la manufactura estadounidense”, escribió el mandatario en Twitter.