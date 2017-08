Goldman logra reducir posibles pérdidas legales

Goldman Sachs Group Inc. redujo su estima­ción de posibles pérdidas legales que superen las reservas en el segundo trimestre, incluso cuando la empresa ha sido nom­brada en una serie de de­mandas.

SEGÚN INFORMES

Los costes legales po­drían ascender a US$ 1.500 millones más de lo que el banco había reservado actualmente a finales de junio, menos de los US$ 1.800 millones estimados a finales de marzo, según la presentación de infor­mes realizada el viernes por la empresa con sede en Nueva York. JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. informaron también descensos en sus estima­ciones de pérdidas legales en los informes.

“ÚLTIMO VISTAZO”

Goldman Sachs dijo que su nombre figuraba en una demanda colectiva en julio presentada en el Distrito Sur de Nueva York en la que se alegaba que la em­presa y otros demandados “atrasaron y cancelaron indebidamente órdenes en determinadas plataformas de negociación electrónica de divisas mediante una funcionalidad que se co­noce como último vista­zo”. La demanda alega in­cumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto y solicita una indemniza­ción indeterminada.

Los banqueros centrales y participantes de la indus­tria están realizando una consulta pública sobre el “último vistazo”, una po­lémica práctica que per­mite a los agentes echarse atrás en operaciones con pérdidas.