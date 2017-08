Recompensas de las tarjetas de crédito, hoy más difíciles de obtener

Citigroup Inc. acaba de presentar una versión ac­tualizada de su tarjeta de crédito premium, la Citi Prestige. La nueva tarjeta está hecha de metal como sus competidores directos, Chase Sapphire Reserve y American Express Plati­num y viene con beneficios atractivos como noches gratis en hoteles, un crédito anual de US$ 250 para viajes aéreos y una bonificación al inscribirse de 75.000 pun­tos, los cuales, según Citi, valen US$ 935 en viajes aé­reos.

AUMENTOS Y REQUISITOS

Hay un problema, sin em­bargo: para obtener esos 75.000 puntos, los titulares de tarjetas deben gastar US$ 7.500 con ellas en los primeros tres meses.

Eso es un aumento impor­tante desde el mínimo an­terior de la tarjeta Prestige, que era de US$ 4.000 en el mismo período de tiem­po. Citi, el mayor emisor de tarjetas de crédito del mundo, no es el único ban­co que ha vuelto más difícil los requisitos para boni­ficaciones de inscripción. Cuando American Express Co. relanzó su tarjeta Plati­num en marzo, el requisito mínimo de gasto saltó de US$ 3.000 a US$ 5.000.

DIFÍCIL PARA JÓVENES

Gastar un par de miles de dólares al mes en una tarjeta no es un problema para los clientes ricos, tro­tamundos, que son los con­sumidores tradicionales de las tarjetas premium. Pero alcanzar esa cifra resulta mucho más pesado para los clientes más jóvenes que han estado acudiendo re­cientemente a las tarjetas.

“Va a reducir considera­blemente el tamaño de la clientela que sería recepti­va a esa tarjeta”, dijo Matt Schulz, analista sénior de CreditCards.com. “Ése es probablemente el proble­ma”. El requisito de gasto mínimo muestra a quién Citi está apuntando con la nueva oferta, agregó, y “claramente no es su titu­lar promedio de tarjetas de crédito”.

ALTA BONIFICACIÓN

Cuando Chase lanzó su tarjeta Sapphire Reserve el año pasado con una boni­ficación de 100.000 puntos, tuvo tanto éxito entre los consumidores que el banco se quedó temporalmente sin metal para hacer las tarjetas. Sin embargo, esa popularidad llegó con un coste a corto plazo: Jamie Dimon, presidente ejecu­tivo de JPMorgan Chase & Co., dijo que las ventajas de las tarjetas acabaron re­cortando los beneficios del cuarto trimestre del banco en hasta US$ 300 millones.

La nueva tarjeta de Chase desencadenó una guerra de recompensas entre los principales bancos esta­dounidenses, cada uno competía para ganar clien­tes con beneficios más generosos. U.S. Bancorp introdujo una tarjeta de recompensas premium, la Altitude Reserve, en mayo.