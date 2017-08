“Occupy Asunción” y la economía del “Borí”

Víctor Raúl Benítez González

Profesor de la Fundación Getulio Vargas

El crecimiento de la economía paraguaya tiene un motor fundamental, la producción de commodities para producir alimentos -con alta productividad gracias a la tecnolo­gía, dentro del libre mercado. Por ejemplo la soja. Nuestra economía, puede dar de comer todos los días a 12 millones de vacas, vacunándolas una vez al año, pero no puede dar de comer con suficiencia a casi 2 millones de paraguayos. Brutal.

La verdad de la milanesa es que los paraguayos no co­men de este tipo de producción (soja) de la cual se extrae el aceite para freír las alitas de pollo, que fue engordado con raciones de maíz y fibras de soja. El mercado ordena el tipo de producción y el direccionamiento del producto. Y el sistema de precios que estimula al mercado, produce prio­ritariamente alimentos que no sirven para el borí borí. Es decir, la mayor parte de las toneladas de frutos extraídos de la tierra paraguaya, hoy en día es exportada a destinos lejanos. El modelo económico hace que no exista comida para alimentar a “todos” los paraguayos.

EL CUMPLEAÑOS DE LA INVASIÓN DE WALL STREET

El 9 de agosto del 2017, se cumplen 10 años del inicio de una crisis del proceso de financierización globalizada. Los mercados ardieron y el capitalismo salvaje fue puesto en entredicho. En el 2007, el pueblo norteamericano descu­brió que el 0,1 % de las familias con ingresos de la punta de la pirámide, tenía ingresos en promedio 220 veces su­periores, al promedio de ingresos del 90% de los hogares norteamericanos. Una verdadera locura: al poco tiempo se indignaron e invadieron las calles de Nueva York en un movimiento que se denominó “Occupy Wall Street”; algo parecido a lo que hoy están haciendo los campesinos en Asunción.

Además, el mundo verificó, un proceso silencioso de transformación de la comida en una moneda más, como medio de especulación financiera, que ya llevaba más de veinte años. Pero nadie pareció notarlo hasta la crisis ini­ciada en el 2007. Ese año, el sistema financiero y la gran banca internacional sufrieron lo que muchos llamaron “la tormenta perfecta”: una crisis que afectó al mismo tiempo a las acciones, las hipotecas y el comercio internacional. Todo se caía y el dinero que estaba a la intemperie, no en­contraba refugio. Tras unos días de desconcierto, muchos de esos capitales se guarecieron en la cueva que les pareció más amigable: la Bolsa de Chicago donde se comercian las materias primas. A partir de allí, para que algunos ganen cifras siderales, se agudizó el hambre de muchos.

Entienda cómo funciona el sistema. En 2003, las inver­siones en commodities o materias primas alimentarias, sobre todo granos, sumaban US$ 13.000 millones; en 2008 llegaron a US$ 317.000 millones. Se multiplicaron por 24,38 veces, una especulación impresionante. Y los precios, por supuesto, se dispararon. Analistas, nada sospechosos de izquierdismo, calculaban que esa cantidad de dinero era quince veces mayor que el tamaño del mercado agrícola mundial: especulación pura y dura.

El Gobierno norteamericano desviaba cientos de miles de millones de dólares hacia los bancos “para salvar el sis­tema financiero” (es decir, subsidiaba a los banqueros) y buena parte de ese dinero no encontraba mejor inversión que la comida de los otros. Ahora, en la Bolsa de Chicago, se negocia cada año una cantidad de trigo igual a cincuenta veces la producción mundial.

Cada grano de trigo que hay en el mundo se compra y se vende, o mejor, ni se compra ni se vende, sólo se simula, cincuenta veces. Dicho de otro modo: la especulación con el trigo mueve cincuenta veces más dinero que la produc­ción de trigo. Lo mismo pasa con la soja. El gran invento de estos mercados es que el que quiere vender algo no precisa tenerlo: se venden promesas, compromisos, vaguedades escritas en la pantalla de una computadora. Y los que saben hacerlo ganan, en ese ejercicio de ficción, fortunas.

RENTABILIDAD DE FICCIÓN

Más de la mitad del dinero de las Bolsas del mundo rico está en manos de lo que llaman HFT (High Frequency Tra­ding), la forma más extrema de especulación algorítmica o automatizada. Son máquinas que operan mucho más rápido que cualquier persona, autónomas de cualquier operador humano. Impresiona que los dueños de la plata pongan tanto dinero en las manos —llamémosle manos— de unas máquinas que podrían despistarse y cuyo despiste podría costarles auténticas fortunas. Cómo es posible que tengan tal confianza en la técnica o, quizá, tal avidez. Los HFT son la especulación más pura que puede existir, ni siquiera he­cha por el hombre, sino que por máquinas que sólo sirven para ganar plata con más plata. Son operaciones que nadie hace sobre contratos que no están hechos para ser cumpli­dos acerca de mercaderías que nunca nadie verá. La ficción más rentable.

El 9 de agosto comenzó la crisis, pero el 6 de abril de 2008, explotó. En ese día, una tonelada de trigo había llegado a costar 440 dólares. Era increíble; sólo cinco años antes costaba tres veces menos: alrededor de 125. Los cereales, que se habían mantenido en valores nominales constantes —que habían, por lo tanto, bajado sus precios— durante más de dos décadas, empezaron a trepar durante el año 2006, pero en los primeros meses de 2007 su ascenso se había vuelto incontenible: en mayo, el trigo pasó los 200 dólares por tonelada, en agosto los 300, los 400 en enero; lo mismo sucedía con los demás granos. El gran invento de estos mercados es que el que quiere vender algo no preci­sa tenerlo. Y, como dicen los negociantes, el mercado ali­mentario tiene una “baja elasticidad”. Es su forma de decir que, pase lo que pase con la oferta, la demanda no puede cambiar tanto: que, si los precios suben mucho, se puede postergar la compra de un coche o de un abrigo, pero muy poca gente acepta de buena gana postergar la compra de su almuerzo.

El aumento no tenía, por supuesto, una causa exclusiva. Una de ellas fue la suba extraordinaria del precio del pe­tróleo, que en esos días de abril bordeaba los 130 dólares por barril, el doble de lo que era 12 meses antes. El petróleo es tan importante para la producción agropecuaria que un ensayista político inglés, John N. Gray, dijo hace poco que “la agricultura intensiva es extraer comida del petróleo”. Se refería, entre otras cosas, a ese cálculo tan cacareado que dice que producir una caloría de comida cuesta siete calorías de combustibles fósiles.

PETRÓLEO Y ALIMENTOS

El precio del petróleo influye en el precio de los alimen­tos de varias maneras. Los alimentos incluyen en su costo una parte significativa de combustible: en su producción —por las máquinas rurales y porque la mayoría de los abo­nos y pesticidas contienen alguna forma de petróleo—, en su transporte, en su almacenamiento, en su distribución. Pero, además, el aumento del precio del petróleo le dio más entidad todavía a los famosos agrocombustibles.

Empezaron llamándolos biocombustibles; últimamente, grupos críticos insisten en que el prefijo “bio” presta un maquillaje de honorabilidad ecológica que no merecen —y postulan a que los llamemos agro-combustibles. Parece que lo agro no está tan cotizado como lo bio en la concien­cia cool. Pero hay gente que paga mucha plata para con­seguirles buena prensa: en el año 2000 el mundo produjo 17.000 millones de litros de etanol; en 2013, cinco veces más: 85.000 millones. Y esto no es sino otra forma de usar los alimentos para no alimentar. Y un negocio de primera para muchos.

El agrocombustible es la penúltima respuesta a la super­producción de granos que complica desde hace décadas a la agricultura norteamericana. En el último medio siglo las técnicas agrarias mejoraron como nunca, los subsidios a los granjeros aumentaron muchísimo, y sus explotaciones consiguieron rendimientos inéditos: no sabían qué hacer con tanto maíz, con tanto trigo. En la segunda mitad del siglo XX Estados Unidos se enfrentó a un problema con pocos antecedentes en la historia de la humanidad: la su­perproducción de alimentos. Parece un chiste que este fe­nómeno fuera el problema del mayor productor de comida de un mundo donde falta comida.

El etanol norteamericano está hecho de maíz. Estados Unidos produce el 35% del maíz del mundo, más de 350 mi­llones de toneladas al año. Una ley federal, la Renewable Fuel Standard, dice que el 40% de ese grano debe ser usado para llenar los tanques de los coches. Es casi un sexto del consumo mundial de uno de los alimentos más consumi­dos del mundo. Con los 170 kilos de maíz que se necesitan para llenar un tanque de etanol-85, un chico de Zambia o de los asentamientos de alrededor de Asunción, puede so­brevivir un año entero. Un tanque, un chico, un año. Y se llenan, cada año, casi 900 millones de tanques.

MOVER AUTOMOTORES VS. COMER

El agro-combustible que usan los coches estadounidenses alcanzaría para que todos los hambrientos del mundo reci­bieran medio kilo de maíz por día. Es decir, todos los ham­brientos del mundo podrían tener su plato de borí borí.

El Gobierno americano no sólo obliga a usar el maíz como combustible para mover los coches; también entrega a quienes lo hacen, miles de millones de dólares en subsi­dios. El aumento de la demanda de maíz producida por el etanol es responsable en un porcentaje importante —que nadie puede definir con precisión— del aumento del precio de los alimentos.

Un ejemplo: muchos granjeros del Medio Oeste americano dejaron de cultivar el maíz blanco que vendían, entre otros, a México -para pasarse al maíz amarillo que se usa para hacer etanol. Entonces los precios de la harina de maíz se duplicaron o incluso triplicaron en México y miles de personas salieron a la calle. Lo llamaron la revuelta de las tortillas.

En esos días, muchos campesinos de México tuvieron que vender sus tierras a empresas que ahora plantan palmeras para hacer aceite y etanol, caña para azúcar y etanol. Es lo mismo que pasa en Abaí, distrito del Caazapá, donde los campesinos venden sus tierras o mantienen sus minifun­dios endeudándose hasta la coronilla, ante el avance im­parable de la agricultura intensiva de alta renta. Los que pueden seguir cultivando las suyas, encuentran más y más dificultades: amenazas u ofertas para que las vendan, o para que se dispongan a alquilar sus tierras a sojeros. Hoy existen grandes plantaciones que se llevan el agua y la en­venenan con sus químicos, para producir soja en el Para­guay – y maíz en Guatemala para producir etanol para los Estados Unidos.

Qué se le va a hacer. El mercado tiene leyes que están para ser cumplidas. Los campesinos que son víctimas de todo esto, no tienen el derecho a recibir ningún tipo de subsidio porque son “ineficientes y vividores”. A esto se llama los efectos colaterales del crecimiento: el hambre. Y esto es inadmisible.

Definitivamente, así no da gusto. Por eso los campesinos invaden Asunción. Y lo seguirán haciendo.