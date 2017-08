Continúan desacuerdos sobre retenciones de IRP

El Consejo Consultivo Tripartito del Ministerio de Trabajo se reunió el día de ayer en el Ministerio de Hacienda, junto con los sindicatos obreros y representantes del sec­tor empresarial para lle­gar a un acuerdo sobre la controvertida resolución 119/2017 que dispone la retención de IRP.

Continúan los cuestio­namientos sobre la le­galidad de la retención de los salarios de los trabajadores que ganen más de G. 10 millones, y representantes de los sindicatos mencionaron que la única alternativa es recurrir a la Corte para determinar si correspon­de o no la aplicación de la ley. “Fundamentalmen­te hay una situación que choca con el orden legal nuestro, de que esta ley impositiva no derogó el inciso E del artículo 240 del CL, que habla de que solamente podrán de­ducirse los salarios por una orden de un órgano competente, y en ese mo­mento era referido al ór­gano jurisdiccional, que es la Justicia”, mencionó Víctor Insfrán, represen­tante de la Central Unita­ria de Trabajadores (CUT).

De esa manera los tra­bajadores no quedaron contentos con el término de la cita, puesto que las autoridades se retiraron sin haberse establecido un acuerdo, según expli­có Insfrán. “Lamentable­mente no nos dejan otro camino, porque no pudi­mos terminar la reunión porque se levantaron abruptamente, termina­ron la reunión sin llegar a una conclusión, porque aparentemente tenían compromisos, y ante ese hecho nosotros nos ve­mos obligados práctica­mente a recurrir a la Cor­te”, agregó Insfrán.

PERSISTENCIA

Sin embargo, desde el Ministerio de Hacien­da insisten en que ya no existe ninguna duda respecto al tema. “Los empresarios creo yo no tienen ninguna duda res­pecto al mecanismo de aplicación, a los sindi­calistas se les explicó en esta oportunidad cómo es ese mecanismo, yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda”, refirió el viceministro de Econo­mía, Humberto Colmán, al tiempo de agregar que la reunión fue fructífera en cuanto a la explicación de los mecanismos de las retenciones.

Colmán recalcó que la autoridad competente para aplicar las retencio­nes es la Subsecretaría de Tributación. “Nosotros seguimos trabajando con la plena confianza de que hay el respaldo jurídico y que está todo el ins­trumental y el sistema informático preparado para hacer esto”, declaró Colmán.

Eduardo Felippo, pre­sidente de la Unión In­dustrial Paraguaya (UIP), reiteró que conforme a lo sostenido por sus ase­sores jurídicos, la aplica­ción no corresponde, sin embargo la Abogacía del Tesoro avala la disposi­ción. “Alguien tiene que decidir”, aseveró Felippo.