La Cámara de Comercio Paraguayo Americana fue sede del seminario “Compliance: un buen negocio para las empresas”, organizado por el Pacto Ético Comercial junto con la empresa Thompson Reuters con el propósito de analizar el alcance, la aplicación y los desafíos actuales en materia ética en los distintos estamentos de la sociedad.

SINERGIA Y ÉTICA

El seminario, que contó el apoyo de distintas empresas, como Seguridad Seguros, se enfocó en los principales problemas que afronta actualmente el empresariado con respecto al compliance a nivel mundial, aparte de entender y manejar correctamente el rol del compliance officer y el impacto de la tecnología en este rubro.

El presidente del PEC, Manuel Fronciani, aclaró al Canal 5días la necesidad de que las empresas de cuenten con un departamento de compliance. “El compliance se trata de hacer realidad un buen trabajo, no es otra cosa que hacer nuestro trabajo cumpliendo todas las normativas de la empresa, lo que es fundamental debido a que el mundo está evolucionando y hay mucho flagelo, muchos casos de corrupción como lo de Odebrech, FIFA, Petrobras, que no realizaron de manera correcta sus funciones, por lo que cada vez más se vuelve necesario el hecho de contar con un departamento de compliance, porque no hay ética sin compliance, ni compliance sin ética”.

DISERTANTES

INTERNACIONALES

El evento contó con la presencia de disertantes nacionales e internacionales, como el doctor Patricio Véliz Moller, secretario del directorio y compliance officer de Metro SA de Chile; doctor Juan Carlos Boggino, abogado socio en Peroni Sosa Tellecha Burt & Narvaja; doctor Pablo Jimeno Sarkar, oficial de Cumplimiento Normativo del BBVA de Paraguay; y doctora Crismilda Espinoza, directora de Asuntos Internacionales de Seprelad, quienes demostraron sus conocimientos con respecto a la incorporación del compliance que impacta directamente en la reputación una organización o empresa.

ACEPTACIÓN

El presidente del PEC destacó en entrevista que es una satisfacción notar que hay mucho interés por parte de la banca, abogados, empresas que querían saber sobre el concepto de compliance.

“Este es el comienzo, estamos desarrollando una alianza con la empresa Thompson Reuters, lo que para nosotros es una satisfacción poder realizar estos seminarios para realizar el puntapié inicial para apuntalar permanentemente el código de ética en las empresas, porque la marca construida en años de perseverancia puede desmoronarse en un minuto con una acción que el público que rechace”, concluyó.