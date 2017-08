Veto al subsidio sería analizado recién mañana

La Cámara de Senadores dio entrada el día lunes en sesión extraordinaria al veto presidencial de la ley de rehabilitación financiera para rescatar a los labriegos que se encuentran con deudas. Su tratamiento se daría recién el día de mañana en sesión ordinaria del cuerpo legislativo, según informó la 780 am.

La emisora destacó que para el rechazo del veto presidencial hacen falta 23 votos, sin embargo, debido a la ausencia de varios parlamentarios, los que están a favor del rechazo optaron por no solicitar otra sesión extra al no contar con los números necesarios.

“Como tenemos los números justos vamos a esperar a tener los 23. Estamos en el límite”, indicó la senadora Esperanza Martínez, al confirmar que no habrá sesión extraordinaria.

Ante el rechazo del veto, el Poder Ejecutivo había propuesto una alternativa en la que la Secretaría de Emergencia Nacional se encargaría de brindar kits con alimentos no perecederos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería otorgaría insumos de producción como semillas, y asistencia técnica.

También se trabajaría con el Crédito Agrícola de Habilitación que busca ampliar el alcance de la Ley 5527/15.