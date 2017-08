EE.UU insta a América Latina a cortar los lazos con Corea del Norte

El vicepresidente de Es­tados Unidos, Mike Pence, pidió a Chile, Brasil, Méxi­co y Perú que corten todas las relaciones económicas y diplomáticas con Corea del Norte conforme Esta­dos Unidos busca ampliar la coalición de países que presionan al líder Kim Jong.

EL PEDIDO

“Instamos encarecida­mente a Chile hoy, e insta­mos a Brasil, México y Perú a romper todos los lazos diplomáticos y comerciales con Corea del Norte”, dijo Pence a periodistas. “La era de la paciencia estra­tégica ha terminado con respecto a Corea del Norte. Todas las opciones están sobre la mesa”.

CHILE Y SU ACUERDO

Si bien la gran mayoría del comercio de Corea del Norte es con China, hay un pequeño porcentaje que fluye hacia América La­tina. Chile exportó US$ 2 millones en productos a la nación asiática en 2015, de los cuales 90% fue cobre, mientras que importó US$ 25 millones, principal­mente en acero y productos de hierro, según el diario La Tercera. Aunque Chile tiene un “acuerdo conjun­to” con China y Corea del Norte, no ha presentado credenciales durante los últimos cuatro años.

SANCIONES

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este mes unánimemente sanciones contra Corea del Norte por sus programas nucleares y de misiles. China, aliado y vecino de Pyongyang, apoyó la me­dida.