Archivan proyecto de retención salarial

El proyecto de ley de libranzas, que busca regular un 50% del salario del empleado, fue enviado al archivo en la sesión de los diputados. El viceministro de Economía, Humberto Colmán, solicitó horas antes retirarlo y volver a presentar uno nuevo en dos meses.

Para el rechazo se obtuvo 47 votos, mientras que 16 diputados no votaron y hubo 2 abstenciones.

El diputado Carlos Núñez Salinas mantuvo una reunión con el viceministro de Economía y conversaron sobre el proyecto, manifestando que es inviable.

Núñez Salinas indicó: “Hoy no existe una regulación con relación a los descuentos masivos de salarios, a las condiciones para dar esos créditos, existen muchas instituciones privadas que han abusado de alguna manera y por no tener el control que permita tener esa información concreta del sistema”, sostuvo.

Agregó que el Ministerio de Hacienda pide trabajar en un proyecto similar que sería nuevamente de libranzas, pero ajustando ciertos términos que ellos están solicitando.

Por otro lado, el viceministro de Economía, Humberto Colmán, aseguró que estarán trabajando en conjunto por un proyecto similar.

“Estamos comprometidos en trabajar en un proyecto alternativo”, expresó.

También agregó la importancia del proyecto y la necesidad para dar una solución al problema de finanzas personales que pueden tener ciertos segmentos de la población, de lo cual somos conscientes”.

Otro punto que tiene en cuenta es el hecho de una regulación prudencial que permita que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro, que esté más ordenado y con un manejo de los riesgos”.

OBJETIVO

La iniciativa era de regular una actividad que realizan actualmente las diferentes casas de créditos.