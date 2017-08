El regreso: prosperan tiendas de juegos retro en Japón

(Bloomberg) Si bien los entusiastas llevan años coleccionando esos títulos, ahora hasta quienes juegan ocasionalmente compran cassettes y CD, así como máquinas de juegos que no han usado desde la infancia.

Se considera que los juegos retro son una pequeña parte del sector mundial de US$ 109.000 millones, pero se trata de un nicho de mercado atractivo. El relanzamiento el año pasado de la primera consola NES/Famicom de Nintendo Co. se agotó con rapidez, y lo mismo sucede con la versión clásica del Super Nintendo Entertainment System que le siguió este año. Dado el dominio de Nintendo del mercado de videojuegos local en la década de 1980, no es extraño que buena parte de las compras y las ventas tenga lugar en Japón.

“Los juegos retro me devuelven a la infancia”, dijo Davide Convertino, de Italia, que hace su cuarto viaje a Japón para comprar viejos títulos. “El juego retro es un arte. Es simple pero estimulante. Uno nunca se aburre”.

Convertino compraba en Super Potato, una tienda de Akihabara, el distrito de productos electrónicos de Tokio.

Los juegos y las máquinas de décadas anteriores se concentran en tres pisos. Hay consolas Neo Geo y Sega Genesis, así como GameBoys multicolores y controladores Nintendo 64. En un exhibidor de vidrio puede verse el santo grial de los títulos de Famicom: la versión de oro de Kinnikuman Muscle Tag Match, que tiene un valor estimado de 2 millones de yenes (US$ 18.200).

“Akihabara siempre ha sido un lugar muy visitado por extranjeros, pero en los últimos cuatro o cinco años la cantidad de turistas ha sido especialmente alta”, dijo Yuhei Kitabayashi, el gerente de Super Potato. “Ahora obtenemos la mitad de nuestros ingresos de los turistas”.

Las ventas online también florecen, ya que no todos pueden peregrinar a Akihabara. Drew Steimel, que dirige DKOldies, una firma comercializadora de juegos retro con sede en Pensilvania, dice que el año pasado vendió casi US$ 3 millones de juegos antiguos online, en comparación con apenas unos centenares de dólares en EBay cuando empezó. “Hace más de 13 años que vendemos juegos retro y hemos visto crecer el mercado”, dijo.