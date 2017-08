Chacomer expone resultados óptimos al cierre de marzo

Gabriela Enciso

La empresa Chacomer se caracteriza por ser una de las empresas más consoli­dadas y con estados conta­bles mejor detallados que cotiza en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Veremos cómo fue evolu­cionando teniendo en cuen­ta lo que respecta al primer trimestre de 2016 y el de 2017.

VENTAS

El nivel de ventas presen­tó un crecimiento del 27%, acompañado de un incre­mento de los costos del 31% y del margen bruto del 22%. También los gastos operati­vos aumentaron en un 25%, dentro del balance detallado figura que el aumento se dio principalmente en gastos por honorarios profesio­nales, sueldos y jornales, gastos en tecnología de la comunicación e informa­ción y gastos de representa­ción, estos egresos no están comprendidos como gastos dirigidos a la masa de con­sumidores potenciales.

El resultado operativo mostró una variación nomi­nal positiva de US$ 847.348, los ingresos no operativos aumentaron en 19% y una vez descontado el Impues­to a la Renta vemos que la utilidad neta pasó de US$ 4.448.079 a marzo del 2016 a US$ 5.962.505 al primer tri­mestre del 2017, es decir, un incremento del 34%.7

LIQUIDEZ

La liquidez general pasó de 3,52 a 5,05, en principio la empresa no tendrá incon­venientes para poder hacer frente a sus compromisos de corto plazo, pero esto depen­de de la rotación de cartera y la dinámica de las ventas.

Por lo general, la razón en­tre el activo circulante y el pasivo circulante debe estar entre 1 y 2 para considerarse óptimo. Pero un valor muy por encima de este índice se entiende como una presencia de holgura financiera, que puede deberse a un exceso de capital que no está siendo explotado y esto podría in­fluir negativamente sobre la rentabilidad de la empresa.

ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento mejoró a marzo del 2017 y pasó de 0,52 a 0,45.

Luego, el apalancamiento, que nos muestra la razón en­tre el pasivo total y el patri­monio neto, para marzo del 2016 fue de 1,09 y disminuyó a 0,83 en el primer trimestre del 2017.

RENTABILIDAD

La rentabilidad del capital, si bien se encuentra por de­bajo a 0,10 que es lo acepta­ble, presentó una mejoría, ya que en el primer trimestre del 2016 era de 0,06 y pasó a 0,07 a marzo del 2017.

Finalmente, el margen ebit­da, que mide el desempeño financiero de las empresas por su capacidad en poder generar efectivo, para ambos períodos arrojó números óp­timos, este ratio pasó de 0,18 a 016.

Nos comunicamos con la empresa Chacomer para aclarar algunas consultas con respecto a los estados contables, pero al cierre de la edición no tuvimos res­puesta.