Inversión Extranjera de Paraguay es la menor según Felaban

Por Guadalupe G. Wippel

Según documentos pro­veídos por la Dirección Económica de Felaban, la inversión extranjera direc­ta en Paraguay fue la menor de toda América Latina.

PAÍSES

Entre los países que re­cibieron la mayor IED se encuentra en primer lu­gar Brasil con US$ 78.929 millones, le sigue México con US$ 32.113 millones, Colombia con US$ 13.593 millones y Chile con US$ 12.225 millones en IED.

Por otro lado, un dato resaltante es que Para­guay se encuentra con el menor nivel de IED entre los países de Amé­rica con US$ 274 millo­nes, le sigue El Salvador con US$ 374 millones y Bolivia con US$ 410 mi­llones.

AUMENTOS

Colombia se posiciona en primer lugar, registrando un aumento del 12,26% en el 2016, esto en comparación al año 2015. República Do­minicana también tuvo un aumento en el nivel de IED en 8,33%.

DISMINUCIÓN

Según los mismos datos de Felaban, Argentina dismi­nuyó sus niveles de IED en 63,72% en el 2016, conside­rado como el país con mayor disminución. Por su parte, Paraguay disminuyó en 3,18 en IED.