Apple muestra con resultados que su estrategia es acertada

[email protected]

De acuerdo con los últi­mos registros de la com­pañía Apple al cierre de cuarto trimestre, las cifras muestran un incremento de doce puntos porcentua­les en contraste a setiem­bre del 2016, considerando que el ejercicio fiscal de la firma se inició en setiem­bre del año pasado.

Si bien las ventas fueron menores en comparación al primer trimestre, los resultados obtenidos desde julio a setiembre por Apple muestran que a pesar de las duras críticas que recibe Tim Cook, CEO de la com­pañía, los estados contables reflejan que en términos netos las ganancias pre­sentaron una suba del 19% y un incremento de las ga­nancias por acción del 24%. Tras la presentación de los resultados al tercer trimes­tre, el CEO de Apple ma­nifestó: “Estamos felices de informar un final muy fuerte para un gran año fiscal 2017, con ingresos récord en el cuarto trimes­tre, crecimiento año tras año para todas nuestras categorías de productos”. “Con fantásticos productos nuevos, incluidos iPhone 8 y iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 y Apple TV 4K, esperamos una gran temporada de vacaciones y con el lanzamiento del iPhone X en marcha en este momento, no podríamos estar más emocionados cuando comencemos a en­tregar nuestra visión para el futuro”.

RESULTADOS

En el informe financiero de la empresa que tanto las ventas como los costos aumentaron en la misma proporción lo que reper­cutió en un crecimiento del margen bruto de US$ 17.813 millones a US$ 19.931 millones, una variación nominal de US$ 2.118 mi­llones.

Por otro lado los egresos operativos presentaron un incremento del 13%, pasa­ron de US$ 6.052 a US$ 6.811 millones al cuarto trimes­tre de este año. Lo que en términos operativos refleja un resultado operativo de US$ 13.917 millones.

ACCIONES

Según datos actualizados de Wall Street Journal, las acciones de Apple Inc. a la fecha son de US$ 174,7, las mismas mostraron un sal­to de 0,46 puntos y 0,27.

En cuanto a los ratios de eficiencia de la firma, la relación de los ingresos divididos los empleados muestra cuáles fueron los ingresos por empleados, un resultado elevado de este indicador refleja una ma­yor productividad y un uso efectivo de los recursos de la empresa. Al cuatro tri­mestre este índice alcanzó 393.098. Por último, en tér­minos de liquidez, la razón entre el efectivo total y los equivalentes de efectivo sobre los pasivos corriente, es de 0,74.