BID asegura que el riesgo político no afectará a la macroeconomía

Por Guadalupe G. Wippel

En la entrega número 11 de El Financiero, propuesta que va todos los miércoles a las 21 horas por Canal 5días, conversó con el medio, Eduardo Almeida, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay. Entre el 2008 y 2013 ha sido representante y especialista del BID en Haití.

Cabe mencionar que el BID, como lo dijo Almeida, es una gran cooperativa de países compuesta por 48 países, de esos, 26 son prestatarios, pero también han aportado capital.

Uno de los temas abordados fue la cartera de inversiones, que está compuesta por US$ 1.200 millones, con pendientes de aprobaciones en el Congreso por valor de US$ 400 millones aproximadamente, lo cual elevaría la cartera a 1.600 millones de dólares con una gran concentración en lo que es infraestructura.

Respecto al riesgo político, Almeida mencionó que no va a afectar a la macroeconomía del país, debido a que no se ve ningún riesgo político que pueda afectar los números macroeconómicos de Paraguay, lo que significa que el banco va a seguir apoyando y en mayor medida a lo que se hizo en los últimos años