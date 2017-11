BM señala que la innovación ayuda a educación y economía

Por José Zalazar

[email protected]

La escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad desaprovechada sino también una gran injusticia, indica el Banco Mundial a través de un informe lanzado recientemente, que además señala tres dimensiones de la actual crisis educativa que afronta el Paraguay.

RESULTADOS DESASTROSOS

El aprendizaje que se supone debería garantizar la escuela (ya sea que esas expectativas se basen en los programas académicos formales, en las necesidades de los empleadores o simplemente en el sentido común) a menudo no ocurre. Los niveles de aprendizaje son bajos y no solo en los países más pobres. Muchos estudiantes con buen desempeño de algunos países de ingreso mediano (como Argelia, Kosovo y la República Dominicana) se ubicarían en el cuartil inferior de los estudiantes si estuvieran en un país promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Al mismo tiempo, las desigualdades en los resultados de aprendizaje son elevadas. Al final de la escuela primaria solo el 5% de las niñas pertenecientes al quintil de hogares más pobre en Camerún ha aprendido lo suficiente como para continuar en la escuela, lo que contrasta con el 76% registrado entre las niñas del quintil más rico. Y las mejoras del aprendizaje en todo el sistema suelen ser lentas.

CAUSAS INMEDIATAS

La segunda dimensión de la crisis del aprendizaje son sus causas inmediatas, que en las escuelas se manifiestan en el quiebre de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Los niños no llegan a la escuela preparados para aprender. La malnutrición, las enfermedades, las escasas inversiones parentales y las difíciles condiciones, asociadas con la pobreza, menoscaban el aprendizaje en la primera infancia, señala el experto en educación Robert Cano, quien explica a 5días la importancia de factores generalmente disociados de la educación como la nutrición infantil que puede llegar a desarrollar perjuicios neurofisiológicos en el infante.

El 30% de los niños menores de cinco años de los países en desarrollo presentan retraso del crecimiento físico, es decir, tienen baja estatura para la edad, lo que en general se debe a la malnutrición crónica. Las deficiencias de las bases para el desarrollo implican que muchos niños no están preparados para sacar el máximo provecho de la escuela y las habilidades cognitivas de los niños pobres sufren un importante retraso en los años previos a la escuela primaria. A menudo los docentes no tienen las competencias ni la motivación para enseñar de manera eficaz, con frecuencia, los insumos no llegan a las aulas o cuando se cuenta con ellos no tienen un efecto en el aprendizaje y una mala administración y gobernanza suelen menoscabar la calidad de la escolarización.

CAUSAS SISTÉMICAS

En este aspecto el mismo ministro de Educación, Enrique Riera, reconoció en reiteradas oportunidades que la educación como sistema posee tres subsistemas que son: la familia, la escuela y la sociedad.

Todos estos quiebres en las escuelas y las comunidades responden a factores sistémicos más profundos –a menudo invisibles– que distraen a los actores de la atención que se debe prestar al aprendizaje. En primer lugar, el funcionamiento de un sistema educativo plantea dificultades técnicas importantes: las distintas partes del siste

ma deben estar alineadas en torno al aprendizaje y guardar coherencia entre sí, y los actores en todos los niveles deben tener la capacidad de implementación necesaria.

Educación como agente de cambio

El ministro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el ingeniero y profesor Luis Alberto Lima, explicó a 5días que la innovación en el Paraguay está dando sorpresas con la generación Millenial, es decir aquellos que nacieron desde 1984. La innovación todavía tiene camino por recorrer, pero se está evidenciando que los jóvenes cada vez más atentos a las nuevas tecnologías de manera autodidacta inclusive son una grandiosa señal de esperanza para lo que competa al desarrollo de nuevas tecnologías en el país de cara al mundo, señala Lima. La tecnología no solo puede ayudar a la divulgación de los conocimientos sino también a su captación.