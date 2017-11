Cazadores, recolectores… pescadores

Aquel antiguo proverbio que dice “dale al hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida” debería ser revisado para quedar en algo así: “Enséñale acuicultura y tendrá el futuro asegurado”. O más o menos. Porque a medida que vamos internándonos con mayor profundidad en la parábola de peces y pescadores, las cosas empiezan a ponerse inestables y poco predecibles.

De acuerdo con un informe emitido en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la obtención de pescado proveniente de la actividad extractiva tiende a estacionarse mientras que la producción acuícola no cesa de crecer. Estas dos curvas tienen que cerrar las cifras de consumo mundial de pescado per cápita, que de un promedio de 9,9 kilogramos en la década de 1960 saltó a los 20 kilogramos en 2015. La acuicultura no es solo un reaseguro para garantizar la provisión de un alimento de primer orden sino también un negocio creciente. Los estanques de cría que proporcionaban más de 56 millones de toneladas en 2009 pasaron a entregar 74 millones en 2014, con un valor de mercado estimado de US$ 160.200 millones. ¿Quiere esto decir que el futuro de este rubro estará en la cría y no en la extracción? Desde luego que no, al menos por ahora. “Se prevé que la producción de la pesca de captura –dice el informe de la FAO- aumente solo ligeramente si se gestionan debidamente las poblaciones sobreexplotadas”, añadiendo en otra parte esta reflexión: “La pesca artesanal proporciona trabajo al 90% de las personas empleadas en la pesca de captura. En la actualidad, cada vez se tienen más en cuenta sus opiniones, se respetan más sus derechos y se protegen más sus medios de vida”. Pero por muchas vueltas que se le dé al tema, es evidente que la actividad extractiva en ríos, lagos y mares va camino a la desaparición, aunque lleve su tiempo. Así ha ocurrido en otros órdenes vinculados a la alimentación humana. La caza de animales ha cedido paso a la cría de rebaños, la recolección de frutos silvestres se convirtió en agricultura y la pesca está siendo ampliamente superada por la cría metódica de peces en cautiverio.

Para el año 2050 el Paraguay tendrá casi nueve millones de habitantes, dos millones más que ahora. Por moderado que sea el crecimiento del poder adquisitivo, los paraguayos estaremos en condiciones de demandar alimentos en mayor cantidad y calidad. Los ríos seguirán produciendo igual o menor cantidad de peces y para entonces, si la extracción no se modera o no se respetan los ciclos de reproducción, la vida animal en los ríos se habrá reducido al mínimo o, simplemente, desaparecido.

Como en muchos otros órdenes de la vida en el Paraguay, en donde acostumbramos patear hacia adelante los problemas del presente, sabremos, y por las malas, que la sociedad de cazadores, recolectores y pescadores habrá llegado definitivamente a su fin.