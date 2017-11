Cínicos y despreciables

Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción cierran la avenida Eusebio Ayala demandando aumento de sueldo. Su último incremento, afirman, se dio hace diez años. Personal de blanco del Hospital del Trauma ocupa media calzada sobre la avenida General Santos por el mismo motivo. En tanto, médicos del Hospital de Clínicas amenazan con ir al paro si no se contempla una mejora salarial y un aumento de recursos en el Presupuesto 2018.

Estos tres episodios ponen en evidencia la importancia que todos los gobiernos, incluido el actual, les han dado a sus promesas electorales. Para ganarse el voto de los 80.000 maestros y los 42.000 funcionarios que se dice tienen los ministerios de Educación y de Salud, los políticos en campaña se deshacen en anuncios so bre dignificación, promoción, jerarquización y demás ocurrencias semánticas dirigidas a asegurar el voto cautivo de docentes y personal de salud. Pero ya se ve en qué termina todo: en nada. ¿Ejemplos? Los hay por centenares, más bien miles. Nada mejor que tomar al azar cualquier planilla salarial del Poder Legislativo o de la Universidad Nacional para ver por dónde va aquello de la “dignificación”, “jerarquización” y demás zarandajas. Un docente investigador gana en la UNA G. 5.700.000, mientras un chofer de la Cámara de Diputados recibe G. 7.528.000. Si el docente investigador, con título de doctor en Medicina y Cirugía, aspira a G. 13.800.000 tiene que trabajar tiempo completo. Un director de corrección (¿?) de Diputados lo supera ampliamente: gana G. 18.200.000 entre sueldo, gastos de representación y bonificaciones diversas. A un docente técnico con licenciatura en Ciencias Biológicas le pagan en la UNA G. 3.600.000, mientras el “encargado del cálculo del control interno de la Cámarade Diputados” gana un sueldo de G. 8.500.000 y bonificaciones varias que le agregan otros 3.300.000. A un funcionario gris, con un cargo abstruso, le pagan tres veces más que a un catedrático universitario con título terciario. Podríamos seguir hasta el infinito con vergüenzas presupuestarias como éstas, que desnudan no solo la flagrante irracionalidad del Presupuesto General de la Nación, sino que ponen en evidencia el cinismo de los políticos que durante sus campañas electorales prometen lo que en su fuero íntimo no piensan cumplir. Y es lógico que lo hagan, porque estas redes de paniaguados rentados por el Estado son su mano de obra barata para sus escarceos electorales… aunque carísima para el contribuyente. Mientras tanto, la educación en todos sus niveles y la atención de la salud siguen recibiendo sobras presupuestarias, lo que queda del festín pornográfico que se dan en los grandes reservorios de prebendarismo enquistados en el Estado. Y en uno de ellos, el Congreso se permiten el atrevimiento de calificar de “insostenible” la demanda de médicos y universitarios. Mayor vileza y cinismo sería imposible hallar.