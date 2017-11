Directorios empresariales, eficiencia y foco

Ya hablamos de la relevancia de los directorios como órganos de dirección superior. Es hora de observar su actuación y evaluar su desempeño. La información disponible proviene de aquellas empresas que se han tomado muy en serio el valor que los directorios tienen. Lo triste es que mayoritariamente (87%) estas conclusiones corresponden a empresas no familiares. Por lo tanto la primera gran conclusión para este mercado (más del 93% de las empresas del mundo occidental) es: ¡las empresas familiares a pesar de tantas recomendaciones no adoptan el camino más conveniente y carecen de directorios! El motivo es muy concreto; una de las principales funciones de un directorio es “supervisar la gestión, o sea a los gerentes”, pero ocurre que en estas empresas, propietarios y gerentes son los mismos y surgen entonces sentimientos de incomodidad, mal entendidos por supuesto, ya que los directorios de las empresas familiares compuesto por miembros externos nunca tendrán ese norte, si no que apoyarlos en su gestión estratégica.

Mis fuentes son National Association of Corporate Directors y Spencer Stuart. La suma de ambas muestras son más de 2.000 empresas de 23 países. Se distinguen dos grandes grupos por tamaño de patrimonio; empresas cuya capitalización en el primer rango varía entre 20 y 50 millones de dólares y para el segundo rango su patrimonio es superior a los 60 millones. Entonces tenemos directorios promedios de 5 y 8 integrantes respectivamente; estas cifras no varían para rubros diferentes. Los miembros independientes fluctúan entre 1 y 3 y su edad promedio supera los 63 años en ambos grupos. Se aprecia una creciente incorporación de extranjeros, en que sorprende que el 100% tenga al menos 1 director extranjero.

En relación al tiempo anual dedicado en promedio el resultado no es satisfactorio ya que arroja 245 horas; conocido es que lo más recomendable es una dedicación anual de 300 horas a fin de lograr mayores y mejores niveles de efectividad y eficiencia. De este total 75 horas (31%) destinan a reuniones propias de directorio, 72 horas (29%) a revisión de reportes e informes de gestión, 36 horas (15%) a reuniones con las gerencias, 32 horas (13%) a transporte relacionados con sus reuniones, tan solo 19 horas (8%) a su perfeccionamiento en el rol de director y 11 horas (4%) a representar a la compañía en eventos empresariales y sociales. Se echa de menos seriamente la dedicación a investigar mercados, tecnología, modelos de negocios, relacionarse con la organización, generar cambios radicales en capital humano, posicionar las compañías con las comunidades aledañas, establecer actividades filantrópicas con estas, en fin falta un camino proactivo de futuro. Seguramente en muchas de estas empresas hay individualidades que cumplen dichos roles; eso espero!