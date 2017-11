Economía cerrada de Brasil afecta exportación

Rachel Gamarski

Brasil se rezaga en comparación con las mejores perspectivas de crecimiento global en tanto la mayor economía latina sigue siendo una de las más insulares del mundo.

Las exportaciones brasileñas han aumentado 20% en lo que va del año respecto de igual período de 2016 y el gobierno elevó el mes pasado su pronóstico de superávit comercial a entre US$ 65 mil millones y US$ 70 mil millones en 2017, mientras que antes era de US$ 60 mil millones.

EXPORTACIONES

Sin embargo, las exportaciones representan alrededor de 12,5% del PIB, una proporción que casi no creció en los últimos años y que es aproximadamente la mitad de la de países como Rusia y Chile, según el Banco Mundial.

Años de políticas gubernamentales que apostaban al enorme mercado interno de Brasil han convertido el país en la economía de mercado emergente más cerrada.