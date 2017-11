El secreto para ganar carrera de 10K está en la preparación

Las competiciones de 10 kilómetros de corrida son una tendencia a nivel mundial, llegando a concentrar gran número de atletas, tanto amateur como profesionales, que demuestran sus destrezas entre cientos de personas. Lo interesante de esto es que muchos adoptan estas actividades como parte de su estilo de vida y las priorizan, llegando a cambiar hábitos para un mejor rendimiento.

En conversación con Claudio Delpueche, reconocido atleta y coach con más de 31 años compitiendo, mencionó a 5días algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora introducirse al mundo “K”.

CONSULTA

Apuntó que lo principal, antes de empezar cualquier actividad deportiva y más aún si conlleva sobreexigencia física, es la consulta al médico, a modo de tener las garantías necesarias para realizar un tipo de deporte sin daños directos o colaterales a la salud.

ALIMENTACIÓN

Delpueche hizo hincapié en que “durante todo el entrenamiento y día de competencia debes siempre saber que la nutrición es muy importante. Siempre es bueno hablar con un nutricionista”. En caso de no tener acceso a un profesional, antes de una competencia se recomienda no excederse en las cantidades de comida, ya que una digestión pesada va a demandar al cuerpo mayor esfuerzo; proceso que ayudará poco al trabajo que deberá realizar el organismo a medida avancen los kilómetros.

Al respecto de ingesta de bebidas energéticas o productos para mejorar el rendimiento, Delpueche acotó: “Jamás pruebes un producto nuevo días previos al de la competencia, menos aún durante la competencia”.

ENTRENAMIENTO

En este punto, el atleta mencionó que tener un entrenador y los objetivos claros son fundamentales para que el competidor se llene de motivación. “La estrategia y visualización de la carrera es primordial para alcanzar el objetivo propuesto”, destacó.

VESTIMENTA

Lo primero que el coach dijo al respecto es que la indumentaria debe de ser liviana, en lo posible de telas frescas, que permitan la mejor respiración de los poros y la prevención de paspaduras. En relación al calzado, indicó que su prioridad es obsoleta, “indistintamente de la marca busca ese calzado para correr de acuerdo a tu pisada, neutral, probador o supinador con mayor o menor absorción del impacto, a la hora de calzarte una de esas zapatillas para correr es preferencia que el número sea uno o dos talles más grandes, para evitar ampollas y uñas negras , el calzado más grande permitirá al pie expandirse sin problemas a quedar muy justo luego de 15 o 20 minutos de trote”.

Mi mejor 10k, ¿Cómo llegué?

Entrenando durante un periodo acordado con mi entrenador para alcanzar la fortaleza física y mental que requieren los 10k. Al comienzo del programa fue encontrar la base con los días de fondo (trotes de largo tiempo); así fui aprendiendo a correr despacio para permitir acostumbrarme al impacto y todo lo que mi esqueleto debía sostener. También realicé trabajos de fortalecimiento en la zona media. Ese periodo de fondos que fue incrementando en tiempo y distancia me brindó el gran cambio del físico, para luego entrar en el trabajo de velocidad de pista, con pasadas más cortas, tratando de conocer la velocidad máxima que podría sostener.

El día llegó y la carrera resultó como la planeamos. Logramos mantener un ritmo rápido y liviano durante el 80% de la prueba, rematando el último kilómetro a una velocidad por debajo del tiempo promedio establecido durante toda la corrida. Planificamos mis descansos, no dejé de ir al gimnasio y mantuve la constancia. La excelente nutrición, también guiada por un profesional, me permitió disfrutar de la carrera alcanzando así esa medalla y hoy ya pienso en mi nuevo desafío.

Delpueche.