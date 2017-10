Estiman que el dólar cierre el año a G. 5.800

Por Guadalupe G. Wippel

El tipo de cambio se mantuvo operando de forma estable durante el último mes, registrando una apreciación de tan solo 0,04% desde inicios de setiembre hasta inicios de octubre, cuando se ubicó alrededor de G. 5.650, según último informe elaborado por Puente Casa de Bolsa.

Puente refiere que este desempeño se dio a pesar de la depreciación promedio de 0,9% en las monedas de la región y en especial la de las monedas de los socios del Mercosur, que estuvo en línea con el avance del dólar frente a la mayor parte de las monedas globales.

ESTABILIDAD

Esta estabilidad en el guaraní estaría parcialmente explicada por la continuidad de flujos de capitales positivos que han sostenido el promedio diario de sobreventa de divisas en el mercado libre fluctuante sobre la marca de US$ 10 en moneda nacional. No obstante, teniendo en cuenta factores estacionales del último semestre del año, que reducen los flujos de capitales (menores exportaciones por no ser época de cosecha), mantenemos nuestra expectativa sobre el tipo de cambio en G. 5.800 para finales del 2017.

ECONOMÍA SÓLIDA

El desempeño económico del Paraguay se ha mantenido sólido este año, a pesar que durante el segundo trimestre del año factores climáticos afectaron la dinámica de sectores como el agro y la construcción, según último informe de Puente Casa de Bolsa.

En detalle, el crecimiento del PBI en el segundo trimestre del 2017 cerró en 0,9% en términos inteanuales, tras un fuerte crecimiento de 6,7% también haciendo un comparativo con el año anterior, en el primer trimestre.