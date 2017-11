Facebook usa Messenger para enviar dinero fuera de EE.UU.

Nate Lanxon

Facebook está abriendo por primera vez su servicio de envío de dinero a través de su aplicación de mensajería Messenger a personas fuera de Estados Unidos.

La red social dijo el lunes que los usuarios de Messenger en el Reino Unido podrán enviarse dinero cuando la función se despliegue en las próximas semanas. Las personas deberán registrarse con sus tarjetas de débito para enviar o recibir dinero.

“En EEUU, la mayoría de las personas usan pagos en Messenger para enviar menos de US$ 50 a la vez”, dijo David Marcus, jefe de Messenger, en un comunicado, y agregó que la función se usa con mayor frecuencia en ocasiones sociales.

EFECTIVO

Facebook comenzó a permitir que sus usuarios en EEUU enviaran efectivo entre sí en 2015, sin comisiones. La medida es parte de una tendencia creciente por parte de los gigantes tecnológicos para influir en la industria global de pagos.

El próximo “Apple Pay Cash” de Apple permitirá que los propietarios de dispositivos de la compañía se envíen dinero entre sí a través de su servicio iMessage.

Square Inc. tiene un producto similar llamado Square Cash, y Venmo de PayPal Holdings Inc. ha sido una opción popular para los usuarios más jóvenes en particular.

PAGOS MÓVILES

En el Reino Unido, sin embargo, el mercado está menos saturado. Ni Square Cash, Venmo ni Apple Pay Cash están disponibles para los usuarios británicos, ya que los consumidores están acostumbrados a los pagos móviles en general. Los autobuses de Londres, por ejemplo, ni siquiera aceptan efectivo; Apple Pay, Android Pay y otros servicios sin contacto se usan ampliamente en los servicios minoristas y de viajes.