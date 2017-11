Inversión social: Mucho por mejorar

Un último reporte disponible de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal), indica que el gasto social en el Paraguay ha estado incrementándose sostenidamente pero sin producir aún un impacto sustancial sobre la calidad de vida y los índices de desarrollo humano de la población. La base de datos dada a conocer muestra que el gasto social equivale a un 12,01% del producto interno bruto (PIB) y compromete anualmente el 55,18% del Presupuesto General de la Nación (PGN). Para ponderar con relativa exactitud el tamaño y calidad de ese gasto, algunos organismos toman el valor del PIB, el monto presupuestario destinado a cada categoría de gasto y su relación con la población. Algunos ejemplos cercanos nos dan una idea de la eficacia del gasto público social. En el Paraguay, según Cepal, destinamos en 2016 alrededor de US$ 170 pe r cápita a la educación mientras que los demás integrantes del Mercosur ampliado, citados por Expansión gastan, en orden descendente: Chile 700, Brasil 640, Argentina 600, Uruguay 510 y Bolivia 200. En el capítulo de la salud, no nos va mucho mejor. La base de datos del Banco Mundial indica que sólo Bolivia invierte menos que nosotros, US$ 209 per cápita, mientras que el Paraguay destina US$ 464. Los demás miembros del bloque: Uruguay 1.442, Chile 1.137, Brasil 947 y Argentina 605. Eso nos da una idea del camino que nos queda por recorrer en materia del gasto social en sus principales indicadores.

El concepto mismo de gasto social está en permanente revisión. Algunos autores lo definen como “cualquier desembolso de dinero, pericia o esfuerzo que colabore con la construcción de capital social o capital humano”. Cuando este gasto lo asumen los Estados se convierte en gasto público social. En su libro La Tercera Vía, Anthony Giddens, director del Instituto de Ciencias Económicas y Políticas de Londres y asesor directo de Tony Blair durante su mandato como Primer Ministro inglés (1997-2007), impone al gasto público social la misión de “mejorar la calidad de la educación pública, sostener un servicio sanitario sólido, promover prestaciones públicas seguras y controlar los niveles de criminalidad…” añadiendo que “sólo un sistema de bienestar que beneficie a la mayor parte de la población generará una moral común de ciudadanía”. Podríamos agregar, sin riesgo de desentonar con este análisis, que cualquier mejora en los niveles de calidad de vida y de desarrollo humano consolida en los ciudadanos su sentido de pertenencia, mientras que los bajos niveles de ambos indicadores profundizan la exclusión social y la criminalidad.

Echando un nuevo vistazo a nuestros indicadores de inversión pública social, cercanos al promedio para América Latina pero muy lejos de nuestros vecinos Argentina, Brasil o Uruguay, tendremos una idea aproximada de lo que nos falta aún por avanzar como sociedad.