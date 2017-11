Itaú asegura que se retomó el dinamismo

En términos desestacionalizados la actividad se expandió un 0,8% mensual y aumen­tó a una tasa trimestral anualizada de 1,1%, se­gún el informe del Banco Itaú.

El proxy ofi­cial del PIB creció fuer­te en agos­to liderado por el sector servicios y la industria de manufac­turas. Man­tienen la proyección de crecimiento de 4,5% para este año y 3,5% para el próximo.

La inflación anual se aceleró en octubre a 4,9% por un efecto de base de comparación. No ven ries­gos para la inflación ya que la medida subyacente se ubica en 3%. Mantienen su p r o y e c c ión de 4% para este año y el próximo, en línea con el centro del rango meta del Banco Central (BCP).

El BCP mantuvo sin cambios la tasa de inte­rés de referencia por se­gundo mes consecutivo. El comité señaló que la estrategia más prudente es mantener el perfil de política monetaria. No esperan cambios en la tasa de interés de refe­rencia en lo que resta del año.

VENTAS

Excluyendo la agricul­tura y las binacionales, el índice registró un alza aún mayor (7,9% anual). Así, la economía acumu­ló una suba de 4,1% en los primeros ocho me­ses del año. Las ventas de autos y de combus­tibles son los negocios con mayor expansión. De acuerdo al estimador de cifras de negocios, las ventas totales crecieron 11,3% anual y acumulan un alza de 8,4% anual en los primeros ocho meses de 2017.