La esencia es ser uno mismo

Vivianna Dioverti

Agencia BUSCOJOBS

Ser uno mismo, es una cualidad inherente a la propia evolución personal.

Tomarse el tiempo para uno mismo. Esa es la clave.

A menudo, nos involucramos tanto en nuestras actividades diarias que simplemente terminamos recolectando tanta información, y no nos tomamos un tiempo para nosotros mismos, ese tiempo para pensar y reflexionar, de energizar, de equilibrar nuestra vida, nuestras emociones, nuestra mente. Cuando no incorporamos ese hábito, nos sentimos pesados y cansados.

Unos pocos minutos para uno mismo, cada día, son fuentes para la creatividad.

El silencio sana y te brinda profundidad y estabilidad. Esto lo aprendí a lo largo de mi vida, y lo sigo viviendo de la mano de mis maestros.

En algún momento del día, aíslate por unos pocos minutos. Ve dentro de tu corazón con los ojos cerrados y mantén al mundo alejado, dentro de tu plena consciencia.

Tomarse algo de tiempo para uno mismo, mejora la calidad de vida.

Habilidad

Poseer o incorporar habilidad para lidiar con diversas situaciones y personas.

Esta habilidad implica inteligencia, paciencia, precisión y estar en el presente. En el hoy. En el ahora.

Para estar en el presente necesitamos desarrollar esa capacidad, que la meditación “estar con nosotros mismos y conectados con la energía Divina” nos lleva a estados de paz; aún en tiempos de problemas.

Y esto no sólo como líder, sino en cualquier puesto de trabajo, en cada “puesto de vida”.

He mencionado “energía Divina” sin mencionar religiones, filosofías o caminos, lo menciono para englobar todo aquello que profesamos, que nos inspira, que nos nutre.

Nuestra vida misma.

Mi maestro dice: “Tienes éxito cuando eres compasivo, culto y comprometido”.

Nombrar la palabra “culto” no necesariamente quiere decir que te has graduado, que tienes un masterado o postgrado.

Implica que, cada uno debe buscar día a día conocimientos; esto nos lleva a enriquecernos y a crecer.

Todos deberíamos pensar que durante toda nuestra vida, sin importar la edad, el conocimiento no se acaba, tenemos que mentalizarnos que moriremos aprendiendo.

Hoy día, hay un gran porcentaje de ejecutivos y colaboradores, que carecen de herramientas para manejar su vida personal y profesional como una totalidad.

Hay un viejo dicho: “cuando entras al trabajo, deja en la puerta tus problemas personales, familiares, afectivos”. En realidad; no podemos separarnos. Somos UNO “soy profesional, soy colaborador en una empresa, tengo familia, tengo problemas, estoy enfermo, cuido mi salud, cuido mi mente, cuido mi espíritu”.

TODO VA JUNTO; sólo debo ir incorporando herramientas que me ayuden a conocerme, a incorporar paz, a aceptar lo que la vida me trae, a dar, a ser compasivo, a VIVIR.

En mi vida he hecho muchas cosas.

He buscado, tuve grandes estadios de paz, luego me llegaron problemas, algunos supe manejar otros no. Fui incorporando herramientas que hoy día me ayudan a manejar el estrés, a conocerme y manejar poco a poco mi mente.

Y créanme, que aún tengo que aprender. Les escribo porque quiero compartir palabras y vivencias que me aportaron crecimiento, gracias al conocimiento, la meditación, la alimentación, los ejercicios; a vivir una vida más plena. Una vida de amor.

En esta columna, a diferencia de las otras, dejó mi e-mail para aquellos que buscan incorporar conocimientos, buscan implementar algunos cambios, buscan encontrarse.

Con todo gusto les responderé indicando lugares y personas que han contribuido a mi crecimiento personal y profesional.

Te sugiero: “detente unos minutos y escúchate; tomate unos minutos cada día para escucharte. Todo lo que buscas está dentro tuyo”.

Yo, incansablemente seguiré incorporado conocimiento para compartir. ¿Y vos?

¿Te animás al desafío de la búsqueda, de hallarte y vivir desde ese estado del presente aquello que el silencio te susurre al oído?

Te aseguro que con el tiempo, ese momento que dediques para ti, será mágico y se volverá un hábito saludable para tu mente y espíritu.