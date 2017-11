La mejor plataforma al éxito es el fracaso

Por José Zalazar

[email protected]

Para ir adonde no sabes has de ir por donde no sabes. La cita grafica muy bien dos cosas importantes, el margen de error que siempre existe en todo emprendimiento debido a la inexperiencia y, por supuesto, el valor que tiene que otros compartan con uno su experiencia en una travesía en común como un emprendimiento.

PARADIGMAS

Existe una increíble tendencia social a estigmatizar y penalizar lo más obvio, que todos somos falibles y que, por lo tanto, todos cometemos errores explica a 5días Walter Ortega, coordinador de Fuckup Night en Paraguay, un evento que aglutina a diversos emprendedores que comparten sus fracasos y cómo hicieron para superarlo, la próxima edición se realizara en Hard Rock Café el 30 de noviembre. Queremos romper con el tabú de que hablar de errores está mal y que es vergonzoso. Buscamos crear un cambio cultural alrededor del fracaso o errores y habilitar una

mentalidad de innovación, señala Ortega.

Fuckup Nights inició en México en el año 2012, hoy está presente en 235 ciudades en 72 países, lo cual representa el 40% del mundo. Gabriela Galilea, una emprendedora del sector tecnológico con amplia trayectoria, disertará en el próximo evento, indica que durante su estadía en el Viejo Continente desarrollando su startup Okimo asistió a un evento Fuckup que le ayudó a esclarecer el panorama. Dejas de sentirte como sapo de otro pozo, señala entre risas Galilea y eso ayuda muchísimo.

Mariana Ramos, de la Fundación Enseña por Paraguay, será otra de las expositoras, quien explica a 5días que todo emprendedor debe tener capacidad de resiliencia, fundamental para reponerse de las caídas. Para más información, comunicarse al celular: (0982) 312 208.