Lea Giménez: “Habrá un antes y un después”

Sin lugar a dudas, después de los problemas sociales que se presentaron apenas iniciada su gestión como titular del Ministerio de Hacienda, el principal de­safío que afrontar fue ela­borar junto con su equipo el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018. Lea Giménez, en exclusiva con 5días, explicó los ejes principales del plan de gastos para el próximo año y su impacto en la mejora de la calidad de vida de los paraguayos.

Entre tantos puntos sobre los que fue consultada, la educación fue uno de los puntos que puso en foco el impacto que se verá en tér­minos de inversión para el sistema, desde el aumento de los salarios para los do­centes ajustado a evalua­ciones y capacitaciones, hasta la construcción de nuevas instituciones de formación alrededor de todo el país. “Si es que se concreta como nosotros planteamos desde el pre­supuesto, lo que es que los docentes se capaciten y se evalúen, vamos a marcar un antes y un después en lo que respecta a la educa­ción”, mencionó la minis­tra recordando que es un área que durante años es­tuvo olvidada y conforme se vayan implementando los cambios que impulsan desde la cartera en con­junto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se verán grandes resultados para la mejora de la calidad.

El recorte de los gastos superfluos para generar ahorros que sean redirec­cionados a inversión fue uno de los propósitos prin­cipales que dio continuidad a la “política de austeri­dad” que venían impul­sando desde la gestión del Gobierno actual. “Esta vez como ya hubieron varios recortes importantes de grasa, este año nos sen­tamos a mirar específi­camente línea por línea”, agregó Giménez. Con di­chos recortes, que tienen que ver con los servicios de catering, bocaditos, boni­ficaciones, vestuarios, se logró ahorrar alrededor de US$ 43 millones, los cuales según mencionó, servirían también para financiar proyectos de obras para el área de salud y educación.

Sobre el curso de trata­miento del proyecto de PGN 2018, mencionó que se trabajó “excelentemente” con los legisladores en­cargados. “Es un trabajo muy fino, muy coordinado. Estoy muy contenta, por­que sale algo lindo. Es un buen equipo hasta ahora”, sin embargo cuestionó duramente¨la aprobación de ampliación de margen de 25 mil beneficiarios más dentro del programa de adultos mayores. Refirió que no existe el dinero para financiar el gasto que ello representaría.

Adultos mayores

El Ministerio de Hacien­da propuso la incorporación de 14 mil beneficiarios para el programa de Adultos Ma­yores. Sin embargo, desde la Cámara Baja nació el proyec­to de incorporar a 25 mil más, lo cual representaría un gas­to adicional de US$ 27,3 millo­nes y el número de pensiona­dos resultaría en unos 215 mil. La propuesta encabezada por el diputado liberal Clemente Barrios obtuvo la aprobación de los Diputados.

La ministra criticó que “es muchísimo desde todo pun­to de vista”. Al mismo tiempo alertó sobre lo que ello costa­ría al Fisco, dinero que -ase­guró- no existe y demandaría un recorte en otros progra­mas. “Esa es la única parte que yo objetaría. No porque no quiera una mayor cober­tura de adultos mayores, sino que desde el punto de vista fi­nanciero no existen los recur­sos”, continuó Lea y concluyó que en la forma en que se pre­sentó, no significa nada por­que no tiene fuente de finan­ciamiento.

Pueblos originarios

Uno de los temas constan­temente cuestionados por la sociedad es el olvido demos­trado hacia los pueblos ori­ginarios, que migran a las zonas urbanas en situacio­nes de extrema pobreza. Al mismo tiempo se encuen­tran repartidos por el inte­rior del país en condiciones extremadamente precarias.

Reconoció que si bien no existe un programa espe­cífico que responda a estos planteamientos, los inte­grantes de pueblos origina­rios están incluidos dentro de los programas sociales. Pero además de eso una in­novación contemplada en Presupuesto, es la asigna­ción de aproximadamente US$ 500 mil para la imple­mentación de un programa de educación. “Tekoporã por primera vez está cubrien­do a muchísimos pueblos originarios en situación de pobreza. Este es el primer Gobierno con una cobertu­ra significativa de nuestros compatriotas de pueblos ori­ginarios”.

Salud

Se prevé la construcción de dos hospitales para el próximo año, celebró la mi­nistra. Ambos estableci­mientos están proyecta­dos para Coronel Oviedo y el barrio Obrero. El prime­ro -según detalló- está pre­visto para cumplir un servi­cio de alta complejidad.

También comentó la asig­nación de unos US$ 25 mi­llones para la instalación de 20 unidades de terapia intensiva que se distribui­rán en diferentes puntos del país, además de la incorpo­ración a la matriz salarial de personal de salud además de otros servicios que bus­can cubrir.

El Presupuesto contempla que el 12% del monto global de G. 73 billones estará des­tinado para el área de salud, con lo cual pretenden cubrir la atención a 90 mil recién nacidos, 72 puestos de sa­lud ampliados y reparados, y la asistencia a más de 278 mil personas con capacida­des especiales.

Educación

La principal modificación considerada por el Minis­terio de Hacienda es el au­mento salarial de 12% para el sector docente, el cual está sujeto a evaluaciones y capacitaciones y entraría en vigencia a partir del año que viene. Este aumento repre­senta unos US$ 84 millones al Estado.

También durante el trata­miento del Presupuesto se mocionó el aumento de 8% para julio de 2018 por enci­ma del 12% ya incorporado, que representa unos US$ 55 millones más además de los 84 ya aumentado. “No po­demos fabricar ese monto”, mencionó.

En cuanto a avances, agregó que se prevé la terminación de 576 escuelas, más otras 272 que se prevén construir. “Es un área que ha sido ol­vidada prácticamente duran­te muchos años. Finalmente vamos a empezar a ver esos cambios para bien”, mani­festó luego de asegurar que se verá un antes y un des­pués en educación.

Infraestructura

Los gastos en infraestructura, la ministra de Hacienda consideró fundamental a la hora de pensar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, las emisiones de bonos y los préstamos con organismos multilaterales serán las que financiarán los proyectos planteados por Obras Públicas.

Los proyectos contemplados en el documento de PGN comprenden la instalación de 20 sistemas de agua, unos G. 279 mil millones para el sistema de alcantarillado. Además, la construcción de puentes por 2.443 ML, 17.804 Km caminos reparados, 363 Km de rutas pavimentadas y unos 8,2 km para el Metrobús. “Estamos haciendo el Metrobús, las oficinas de Gobierno, la avenida Costanera Norte, el Corredor de Itapúa, Corredor de Integración, saneamiento de agua potable en el Chaco. Estamos hablando de muchos proyectos”.

Manejo de dinero público

“Una cosa que se ha esta­do haciendo en los últimos años es unos recortes im­portantes en gastos super­fluos. Esta vez como ya hubo varios recortes importantes de grasa, este año nos senta­mos a mirar específicamen­te línea por línea”, precisó Giménez.

El 58% del Presupuesto será destinado a los gastos co­rrientes. De ellos, la mayor parte de los gastos super­fluos como los que financian los servicios de catering, viáticos, vestuarios, bonifi­caciones, fueron recortados para resignar el dinero aho­rrado a programas de inver­sión. La ministra detalló que más de US$ 43 millones fue­ron ahorrados en esos gru­pos de gastos, con el fin de mejorar la eficiencia del uso del dinero público. “Son .co­sas que pensamos que si se administran mejor, pueden generar ahorros”, subrayó y añadió: “Realmente estoy muy contenta de ver que el portafolio de inversión más diversificado”.

Recaudación tributaria

La estimación de la recau­dación tributaria para el próximo año es de US$ 315 millones más, con lo que pretenden llegar a unos US$ 13.283 millones. El 72% de la recaudación tributaria será destinado para el pago de salarios. Es decir, de cada 100 guaraníes que ingresa al fisco, 72 irá para el pago de los salarios del sector públi­co.

El Presupuesto General está elaborado con la estimación de estos ingresos, recordó la ministra.

La presión tributaria se en­cuentra en torno al 12% del PIB, siendo los principales canales de recaudación la Dirección Nacional de Adua­nas y la Subsecretaría de Es­tado de Tributación.

En comparación con los pri­meros 4 años del Gobierno anterior, la ministra reco­noce siempre los logros de la Administración Tributaria de aumentar en ese perío­do en un 96% la recaudación, con más de 750 mil contri­buyentes.

Expectativas

El Presupuesto está elabo­rado con base en un tipo cambio del dólar en torno a los G. 5.932, con una infla­ción controlada dentro del 4%, y una estimación de cre­cimiento de 3,9% con un PIB nominal de G. 181 mil millo­nes.

Se espera que las importa­ciones crezcan hasta unos US$ 10.721 millones. Sobre la inversión, se prevé unos US$ 1.053 millones, con lo cual crecerá un 3,4% para el próximo año.

En cuanto al financiamien­to del monto global de G. 73 billones, el 37% se dará por medio de los Recursos del Tesoro (F10), unos G. 26,7 bi­llones, el 53% por recursos propios de las instituciones, unos G. 38, 8 billones, y el 10% con recursos de la deu­da, unos G. 7,5 billones.

La composición de los gas­tos está planteado de modo a que el 58% sea destina­do a gastos corrientes, el 40% a gastos de capital, y el 2% para gastos de financia­miento.

Deuda

El Estado prevé un endeu­damiento de US$ 1.360 mi­llones. Con ese monto, la deuda trepará a US$ 7.677 millones para el próximo año.

Se prevé la emisión de US$ 602 millones, del cual el 50% será destinado para el repa­go de la deuda y el resto para inversión.

Sin embargo, de la deuda to­tal el 76% estará destinado a la inversión, y el 24% para la administración de pasi­vos. “Más allá que endeuda­miento yo lo llamo inver­sión, porque finalmente eso es lo que nos permite tener un país que cada vez mejor para la ciudadanía, estamos hablando de mejora de la calidad de salud con los pro­yectos de agua potable y sa­neamiento. De esto se trata mejorar la calidad de vida de la gente y la competitividad del país. Genera empleo y mayor productividad para el país”, mencionó la ministra acerca del nivel de endeuda­miento que se prevé para el 2018.