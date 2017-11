Los finales se convierten en comienzos

Vivianna Dioverti de Nasta

Agencia BUSCOJOBS

Los finales se convierten en un nuevo comenzar, ¿qué pasa cuando la Vida o alguna situación, ya sea personal o profesional se termina?. Comenzar de vuelta (re inventarnos), desde La Mirada de los recursos humanos, nos lleva a cuestionar: sobre los talentos que esa posición tenía, ¿Supimos aprovechar?, ¿logramos motivar? ¿Logramos crecer y hacer crecer?.

En la gran mayoría de las selecciones realizadas, ya con la reincorporación de un nuevo talento, puede surgir la duda: ¿logramos detectar de manera correcta los talentos para el puesto específico?. Y luego…se produce un quiebre, la persona renuncia o es desvinculada. Una renuncia puede ser por el deseo o necesidad de mayor crecimiento, lo cual está fantástico; ¿pero que pasa cuando el talento de la persona no iba con el perfil del puesto, o no iba con la cultura de la empresa?.

Entonces; nos re preguntamos: ¿Cómo llegar a encontrar la congruencia entre el puesto y el talento?. ¿Mi talento con el talento de mis colaboradores, mi talento con el talento de mi supervisor, Y mi talento con el talento de mis pares?; ¿como conectar todo para aprovechar lo máximo de cada uno?.

Estos días conversando con un amigo muy querido, Hugo Nisembaum, formado en Ciencias del Comportamiento, Master en Desarrollo Organizacional, y experto en Talentos, confirmábamos y afirmábamos los aspectos importantes sobre Talentos y la formula de la excelencia.

Hay aspectos de los Talentos humano muy importantes; cuando no respetamos, se generan situaciones en las cuales no podemos fluir.

El primer aspecto es la ATRACCIÓN natural que tenemos por ciertas actividades, esas cosas que nos gustan o nos apasionan hacer. El segundo aspecto es la SATISFACCIÓN que nos genera realizar esas actividades, porque en ellas manifestamos nuestros talentos “cuando sentimos que nos brillan los ojos, cuando la ejecución se vuelve parte de la pasión o del gusto (y digo gusto, para no sonar tan cursi o idealista). Todo lo que tengamos que APRENDER PARA RENOVARNOS, para encarar nuevas situaciones, nuevos objetivos de carrera y vida, deben llevar en cuenta ese conjunto de talentos que hace parte de nuestra esencia. Los que me suelen leer, verán que repetidamente hablo de: ESENCIA, MAGIA, Y LA IMPORTANCIA DE CONOCERNOS. La esencia es fundamental, puesto que si no respeto mi esencia, me estaría boicoteando y por ende no podría conseguir paz, para mí la PAZ, va relacionado directamente con la felicidad.

Por eso, entender cuáles son mis talentos, y qué talentos promueven la manifestación de acciones, que responden a los desafíos que tengo o que tiene la posición que ocupo o voy a ocupar, es de extrema importancia, primero para la persona, porque “manifestando” estará fluyendo, segundo para la empresa, por que tendrá la posibilidad de contar con un colaborador más comprometido.

GENERANDO UN AMBIENTE QUE FLUYA

En toda empresa, nos encontramos con altos y bajos, porque de eso se trata la vida (el flujo de la Vida), de esta manera crecemos y aprendemos; logrando mayor eficacia y por sobre todas las cosas, logrando que la mayoría o todos estén desempeñándose en lo que realmente les gusta hacer. ¿Es eso posible?

Una de las primeras cosas que aprendí en la formación de Coach profesional fue, que las personas vivimos en mundos interpretativos, si cambio mi forma de observar y mis juicios, cambian las interpretaciones, si cambian las interpretaciones, cambia la realidad, si cambia la realidad cambió Yo en relación a mí misma, a los demás y al mundo.

El observador que soy determina mi mundo.

A veces cuando visualizo o simplemente me llega un final en alguna relación personal o laboral, o el fin de una tarea, para encaminarme a otro desafío, debo cambiar mi mirada, e interpretar las cosas desde esa nueva realidad. Lo ideal es que todo este proceso, este acompañado y sustentado dentro de un sistema que sostenga a todas las personas involucradas dentro del cambio.

En coaching en vez de preguntarnos “que es la confianza?”, Me pregunto:

“¿cómo Vivo la confianza?

¿Qué tipo de profesional puedo ser o qué tipo de persona puedo ser?

¿Qué vida puedo tener?

¿Qué acciones puedo alcanzar?”. Todo esto desde la confianza.

Desde la pasión las cosas brillan!!!

La consigna: descubrir el talento adecuado; una vez descubierto, guiarlo para alcanzar sus metas y las metas de la Empresa. Logrando así, fluidez, confianza y logros en la relación laboral e inclusive logros personales.