PDVSA anuncia que realizó el pago crucial de la deuda

La compañía petrole­ra estatal de Venezuela, Pdvsa, anunció que ha transferido fondos para cancelar el principal de su deuda que vence el vier­nes, en medio de nervios de los inversionistas de que recursos escasos y las sanciones de Estados Unidos podrían empujar a la empresa a un incumpli­miento de pago.

PAGARON PERO…

La compañía con sede en Caracas dijo que pagó US$ 842 millones sobre los bonos que vencen por completo en 2020. El co­municado no menciona el pago de interés de US$ 108 millones que también se vence el viernes, pero este tiene un periodo de gra­cias de 30 días. Petróleos de Venezuela SA debe pa­gar otros US$ 1.200 millo­nes para el 2 de noviembre por bonos que maduran ese día.

EN ESTOS MOMENTOS

Un ‘default’ de Pdvsa sería desastroso en un momento en que el acceso al crédito ya ha sido res­tringido de manera seve­ra, las refinerías operan a menos de su capacidad y la producción petrolera se ha hundido a menos de 2 millones de barriles al día.

El presidente venezola­no, Nicolás Maduro, ha in­sistido en que su gobierno seguirá cumpliendo con sus obligaciones interna­cionales incluso cuando las importaciones se se­can para ahorrar efecti­vo destinados a pagos de deuda, causando escasez de bienes y hundiendo más a un país que ya sufre una profunda recesión e hiperinflación.