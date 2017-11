Proyecto de subir tasa al tabaco sería unificado

El primer proyecto que se había presentado era el del Frente Guasú que busca aumentar a un 30% como mínimo y el máximo al 50% la tasa impositiva.

Por otro lado, está una propuesta que fue presentada por la bancada del Partido Democrático Progresista y algunos senadores de la disidencia colorada, para cobrar G. 1.500 a por cada caja de cigarrillos con 20 unidades.

Esta última había sido postergada por falta de dictamen, y el senador Carlos Filizzola explico que tampoco no será debatida el jueves por el mismo motivo.

En este proyecto, las cajetillas que contengan cantidades diferentes a 20, tendrán un monto a aplicar que se definirá de manera proporcional a la cantidad de unidades de cigarrillos contenida en cada cajetilla en relación a la unidad patrón de 20 cigarrillos.

TRANSPARENCIA

Otra iniciativa que se lanzó en el mismo período fue por parte de los disidentes en Colorado Añetete, con varios opositores, que impulsan el proyecto de transparencia de la cadena de suministro de tabaco y sus productos.

Fundamentan que el tabaco que ingresa de contrabando al Brasil y Argentina es denunciado como derivado de las tabacaleras de Paraguay, al que se le endilga de fomentar el contrabando y la piratería.

Para las tabacaleras la propuesta de cobrar G. 1.500 al cigarrillo nacional que cuesta G. 3.000 significaría un impuesto del 50%, y para el cigarrillo importado de G. 10.000 solo 15%.

Para el senador Juan Dario Monges, todos los proyectos deben ser estudiados, consideran que todos podrían ser considerados. Así también no descartó la posibilidad de tener una reunión con las tabacaleras para un mejor análisis.

Los proyectos no figura para la sesión ordinaria del día jueves, pero solo se aguarda el dictamen de la Comisión de Hacienda para agilizar el tratamiento en Cámara Alta.