Sepultados en el costo hundido

José Cantero

Economista

Entre el 10 y 11 de mayo de 1996 ocurrió una tragedia en el punto más elevado del planeta, a 8.850 metros de altura, donde ocho personas murieron, atrapadas en la cúspide del Monte Everest. Fue una desgracia que pudo haberse evitado si las víctimas hubieran conocido e im­plementaban el principio económico de Costo Hundido.

Existe una cultura muy arraigada entre los gerentes de altos mandos de empre­sas norteamericanas de acrecentar el ni­vel liderazgo de los mismos por medio de vivencias extremas que puedan poner en desafío su capacidad física y mental. Al­canzar la cúspide del Monte Everest está entre los desafíos más extremos, por el cual están dispuestos a pagar la suma de US$ 80.000 a empresas especializadas que organizan esta “aventura”.

Subir al pico del Everest no es como una expedición cualquiera, no solo por el altísimo costo que implica, sino por el largo proceso de climatización de 8 se­manas que se debe completar hasta lle­gar a la cúspide. El trayecto es tan largo y dificultoso, y el oxígeno en el aire es tan delgado, que obligadamente el ascenso es gradual y por etapas.

El punto de arranque, donde se sitúa el campamento base, está a unos 5.300 me­tros de altura. Desde ese nivel se planifica el proceso de climatización. Primero se establece una jornada de subida hasta el campamento 1, ubicado a 6.100 metros de altura. Seguidamente se programa es­calar al segundo campamento, situado a 6.500 metros de altura. Este proceso de climatización prosigue con campamen­tos más elevados que se encuentran, respectivamente, a 7.300 y 7.900 metros de altura. Finalmente, cuando el equipo se encuentra totalmente climatizado, se acomete el desafío de subir al pico de la montaña, proceso que implica 18 horas de supremo esfuerzo, la más de las veces, agonizante: se debe salir a la media noche y se llega a la tan ansiada cima al medio día, con la obligación, finalmente, de re­gresar a la tarde, aun con luz solar. Entre los escaladores existe una regla de oro que dice: “Retornar al campamento, si a las 13 horas no se ha alcanzado la cima”. Pero llegada la hora de retorno, éstos expedi­cionarios de aquel 1996, estaban aún lejos de la cúspide.

¿Por qué decidieron proseguir y no re­tornar? Pues la respuesta es sencilla, las personas no somos seres eminentemen­te racionales, tal como afirma la teoría económica. Tendemos a tomar atajos mentales incoherentes para la toma de decisiones.

Según los supervivientes, el argumento para proseguir y no retornar fue el si­guiente: “¿Por qué regresar si estamos tan cerca?”, “¿Por qué retornar si invertimos tanto dinero?”, “No tiene sentido, todo el esfuerzo que hicimos en todo este tiem­po, y ahora que estamos tan cerca deba­mos retornar”. Ellos no comprendieron que todo el costo, en tiempo, esfuerzo y dinero, representaba un costo hundido. Por costo hundido nos referimos a aque­llos costos retrospectivos, que han sido incurridos en el pasado y que no pueden ser recuperados ni tenidos en cuenta para tomar decisiones acerca del futuro.

Lastimosamente, nos vemos afectados por la decisión del pasado de haber in­currido en dicho costo y ahora preten­demos recuperarlo en el presente, pese a que sabemos que ha sido una mala in­versión. Por ejemplo, una persona que está viendo una película muy mala, de­cide verla hasta el final “por si mejore”, por el simple hecho de que ya invirtió tiempo en ver gran parte de la película. En el mundo empresarial, los ejemplos abundan de ceguera ante el costo hun­dido. Es habitual encontrar empresa­rios que siguen invirtiendo en modelos de negocios, activos, tecnología, adqui­sición de empresas o nuevas unidades de negocios que tienen una expectativa de retorno negativo, por la sencilla ra­zón de que ha invertido mucho en tér­minos monetarios o de tiempo.

Realmente, es difícil parar un tren cuan­do ya está en marcha. Se sigue invir­tiendo para arreglar o recuperar la mala inversión, pese a que la solución es más sencilla: dar como pérdida, despojarla o venderla. Los escaladores perdieron su vida por desestimar un principio eco­nómico fundamental. Es recomendable internalizar este principio económico, para nunca quedar sepultados en el costo hundido.