Solo 7 minutos tendrán los usuarios para borrar mensajes

Luego de muchos me­ses de trabajo y ajustes, esta semana la compañía multinacional de mensa­jería comenzó a habilitar la opción que permite eliminar cualquier men­saje que se mande, tanto a chats privados como a grupos.

Cabe destacar las úl­timas innovaciones tecnológicas que imple­mentó WhatsApp y trajo consigo grandes reper­cusiones, como poder ver el “en línea” del contac­to, las polémicas verifi­caciones de envío a las que sumaron el “visto” con el check-in en azul y la penúltima novedad en relación a la ubica­ción en tiempo real de una persona. Esta últi­ma actualización ya está disponible para muchas personas, implementán­dose de forma gradual.

MOTIVOS

Las justificaciones para eliminar un mensaje pueden ser muy diversas y válidas para el usuario. Desde una o varias faltas ortográficas, un destina­tario equivocado (como una ex pareja o jefe), un horario inadecuado, entre muchas otras ra­zones. Esta nueva he­rramienta de mensajería se llamará “eliminar a todos”.

FUNCIONAMIENTO

Este nuevo servicio está diseñado para usuarios de Windows, Android e iOS. Para proceder a la eliminación del mensaje basta con presionar por algunos segundos sobre él, posterior a esto apa­recerán opciones en la pantalla, se selecciona el tacho de basura clásico y la opción “eliminar a to­dos”. Una vez eliminados los mensajes figurará en el lugar del mismo: “Este mensaje fue eliminado”.

RESTRICCIONES

Existen ciertas limita­ciones para lograr la eli­minación de un mensaje. En primer lugar, solo se puede suprimir dentro de los 7 minutos luego de enviado, al pasar este tiempo la opción no es­tará disponible.

Por otro lado, si el des­tinatario llega a ver di­cho mensaje antes de ser borrado por el emisor, no servirá de nada ya que habrá leído el contenido. El servicio no notificará el proceso, por lo que un usuario no podrá saber si el receptor leyó o no el texto finalmente.

Un último dato impor­tante consiste en que solo los que posean la última versión de la apli­cación podrán hacer uso de la eliminación.