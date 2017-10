Temas pendientes en comercio e inversiones con el Brasil

El artículo de la Revista Economía y Sociedad del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), correspondiente a Gustavo Rojas, quien es Máster en Relaciones Eco­nómicas Internacionales, trata sobre los distintos puntos de la agenda bilateral con el Brasil, principal socio comercial del Paraguay.

INVERSIONES

El material se refiere a la visita de Horacio Cartes al vecino país con un objetivo principal, el de promover el reinicio de las inversiones brasileñas en el país, te­niendo en cuenta los efectos negativos de la profunda crisis económica y política que los aqueja.

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), en los últi­mos años disminuyó bas­tante el flujo de inversiones directas del Brasil en Para­guay, yendo de unos US$ 161 millones en 2014, pasando por una disminución a US$ 71 millones en 2015 y cayen­do aún más en 2016, con US$ 35 millones.

AUTOMOTRIZ

“Desde hace dos años, el Ministerio de Industria y Comercio y la Cancillería del Paraguay negocian con el Brasil la celebración de un acuerdo para reglamentar y liberalizar el comercio bila­teral automotriz, contando hasta el momento con una limitada participación del sector privado nacional en las negociaciones”, cita el documento.

Los bajos aranceles imple­mentados por el Paraguay permiten el acceso no dis­criminatorio de importa­ciones al mercado nacional, tanto de bienes automo­trices regionales como ex­trarregionales, menciona Rojas. El mercado de Brasil responde al 70% de las ex­portaciones de autopartes paraguayas, pero estas no poseen respaldo por acuer­dos, situación que genera incertidumbre al momento de acceder a los mercados del sector. El cableado es la autoparte más resaltante de la maquila, representando el 43% de exportaciones de ese sector.