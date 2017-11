Tras pago de Pdvsa, bonos de Venezuela suben a máximos

Ignacio Olivera Doll

BLOOMBERG

Los bonos en dólares de Venezuela están alcanzando máximos de varias semanas en vista de que el presidente Nicolás Maduro y la compa­ñía estatal Petróleos de Ve­nezuela SA (Pdvsa) parecen determinados a honrar una vez más su deuda, pese al empeoramiento de la rece­sión económica del país.

Unos US$ 4.000 millones en bonos de referencia del país con vencimiento en 2027 subieron a su nivel más alto desde el 18 de octubre, luego de que se informara que Pd­vsa pagó los US$ 842 millo­nes de capital de su bono que vence en 2020.

Aunque los bonos sobera­nos, de Pdvsa y de Electrici­dad de Caracas se acercan al final de un período de gracia de 30 días, el pago de la deu­da de 2020 sugiere que esto podría ser simplemente una pequeña interrupción en la telenovela venezolana que al final termina cumpliendo.

Los seguros contra cesa­ción de pagos de Pdvsa, que implican un 99,5% de pro­babilidad de default en cinco años, sugieren que no será más fácil para Venezuela. Pero con la oposición abs­teniéndose de participar en las elecciones del próximo mes, Maduro y su Gobierno pueden haber recibido otro respiro.

INDICADORES DE VENEZUELA

La probabilidad implícita de que el país no realice un pago en los próximos 12 meses ha disminuido de 73% hace un mes a 70%, según datos de seguros contra cesación de pagos compilados por Bloomberg. Las probabilida­des de un evento de crédito soberano en los próximos cinco años aumentaron a 98%. El precio de la canasta de exportación de petróleo de Pdvsa aumentó 1% a US$ 50,74 por barril. Las reser­vas internacionales de Ve­nezuela aumentaron a US$ 10.160 millones después de tocar un mínimo de 15 años en agosto. La tasa de cambio oficial más débil, utiliza­da principalmente para las importaciones consideradas no esenciales, se devaluó a 11,311 bolívares por dólar en el sistema de subasta Dicom del Gobierno.