Aminoácidos fundamentales y claves para la nutrición correcta

A menudo nos encontramos con términos desconocidos en cuanto a alimentación se trata, como en el caso de los aminoácidos, un vocabulario muy común en materia alimentaria pero ¿qué significa?, o ¿para qué sirve? Estas son las incógnitas a iluminar.

Son los componentes de las proteínas:

Las proteínas están presentes en todas las células del cuerpo, donde cumplen funciones esenciales. Contribuyen a la construcción de huesos, músculos y piel.

Cuando las proteínas provenientes de los alimentos se digieren y metabolizan en el organismo, dan lugar a aminoácidos que tendrán diferentes funciones y destinos.

TIPOS

Existen tres tipos de aminoácidos: los esenciales, que son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar y por lo tanto deben proveerse a través de la alimentación ya que son necesarios para sobrevivir; los no esenciales, son los que se sintetizan en el organismo; y los condicionales, es decir aquellos que en general no son esenciales, pero se vuelven esenciales en momentos específicos como estrés o enfermedad.

El cuerpo no puede producirlos todos:

Los aminoácidos esenciales, es decir, los que el cuerpo no puede generar, son nueve, de un total de veinte. Cada uno de ellos es necesario en diferentes cantidades para cumplir diversas funciones.

Si estos aminoácidos no provienen de fuentes alimentarias, el cuerpo utiliza sus propias proteínas para obtenerlos, lo cual puede llegar a producir una degradación muscular.

Alcanza con llevar una alimentación completa y variada:

Todos los aminoácidos pueden obtenerse en las cantidades necesarias a partir de fuentes alimentarias, aun en casos de vegetarianismo. No es necesario consumir suplementos proteicos, excepto que exista una indicación médica que lo determine o que se trate de un atleta olímpico.

No es necesario combinar proteínas incompletas:

Los alimentos de origen vegetal suelen tener proteínas incompletas, lo que significa que carecen de uno o más aminoácidos esenciales. Antes solía pensarse que cuando se comen cereales (como arroz o pasta), lo ideal es combinarlos con legumbres (como lentejas o porotos) para que sus proteínas se complementen y se obtengan todos los aminoácidos esenciales.

Hoy por hoy se sabe que no es necesario que estos alimentos se consuman en la misma comida, basta con consumirlos dentro del mismo día, aunque sea en diferentes momentos.

FUENTES

Las fuentes de proteínas completas son los alimentos de origen animal como pollo, salmón,

huevos, lácteos, etc.

Si se lleva una alimentación balanceada de distintas fuentes proteicas, carbohidratos complejos, grasas saludables y granos enteros se logrará una alimentación completa, que aporte todos los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo.