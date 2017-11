Carles Puigdemont quiere declarar desde Bélgica

Expansión, España

Así lo ha asegurado su abogado, Paul Bekaert, en declaraciones a Associated Press: “No va a ir a Madrid y he sugerido que le interroguen aquí en Bruselas. Se puede hacer. La ley lo permite”.

En caso de que la jueza española emita una euroorden para que Bélgica envíe a Puigdemont a España, Bekaert ya dejó claro ayer que se van a oponer a ello. “Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal”, dijo el abogado en declaraciones a The Wold Today de la cadena de televisión flamenca VRT.

BRUSELAS

El político catalán dio ayer una rueda de prensa en Bruselas en la que aseguró que no volverá a España hasta que no tenga garantías sobre su “seguridad” y de tener un “juicio justo”. Por otra parte, Josep-María Terricabras, eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya dio por hecho que Puigdemont se quedará en la capital europea “una temporada”. “Sé simplemente que tiene la intención de quedarse una temporada en Bruselas. No sé nada más, depende de como evolucionen las cosas. Seguro que no serán 2 o 3 días, será algo más”, dijo a la agencia EFE.

ACUSAN RECIBO

El último portavoz del Gobierno catalán cesado, Jordi Turull, y el exconsejero de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, reconocieron hoy que han recibido por la mañana la citación de la Audiencia Nacional para que declaren este jueves ante el juez.

“A las 10.30 horas de hoy he recibido la citación para estar en menos de 24 horas en la Audiencia Nacional. Estado de Derecho. La conciencia muy tranquila”, escribió hace unos minutos Turull en un mensaje en su perfil de la red social Twitter. Con idénticas palabras y el único cambio de la hora a las 10.45 se pronunció Romeva.