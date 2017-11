La repuesta de Nicanor Duarte F.

Nicanor Duarte Frutos

Ex Presidente

Nuestra intención de voto para el Senado nos vale hoy la desesperada tapa del pasquín de Cartes, quien no despega en las encuestas.

Buscando atacar a nuestro Gobierno, lo que hace Cartes es recordar que fuimos los instauradores de las políticas sociales vigentes. Como ejemplo: Cartes hace alarde del crecimiento del programa Tekoporã, olvidándose que fue nuestro Gobierno el que lo creó. Cuando iniciábamos Tekoporã, el Programa Abrazo, subsidios a pescadores, las tarifas sociales de electricidad, etc., los amigos de Cartes me acusaban de populista y bolivariano. Hoy son políticas de Estado de las que se jacta el cartismo, incapaz de mejorarlas e ir hacia un sistema integral de protección social. “Con Nicanor no había becas”, miente el pasquín.

En el 2004, nuestro Gobierno logró un importante acuerdo con México, por medio del cual 400 jóvenes realizaron estudios de grado y posgrado en la UNAM, Universidad de Guadalajara, Flacso, el Instituto Tecnológico de Monterrey y otras universidades del mismo país. Además, entre 2006 y 2007, en el marco de la reforma de la educación media, enviamos 100 docentes a la Universidad Alberto Hurtado de Chile y a la Universidad del Salvador de Buenos Aires, para un magister en política educativa, gestión educativa y aprendizaje en nuevas tecnologías. La actual viceministra de Educación de su gobierno es egresada de este programa de maestría en Chile. Además de lo mencionado, creamos las mil becas de Itaipú para que los hijos del pueblo también tengan la oportunidad de llegar a la Universidad. Mientras innovábamos en lo que sería el paradigma de las políticas sociales de los últimos 15 años, ¿qué hacía Cartes en la misma época?. En la misma época, el cartismo innovaba en las técnicas del lavado de dinero, del contrabando de cigarrillos y otros productos.

POBREZA Y PRODUCTO INTERNO BRUTO

Con siderales recursos financieros, Cartes es el presidente que interrumpió el proceso de reducción de la pobreza que iniciamos en 2003. En el comparativo del PIB la mentira del cartismo llega al ridículo: adjudica falazmente al este Gobierno un proceso de 15 años de crecimiento. Proceso que iniciamos nosotros con las reformas económicas y financieras que sanearon la economía y sacaron al país del default.

DEUDA EXTERNA

Todas las inversiones de las que se jacta el cartismo tienen como condición de posibilidad el país desendeudado que entregamos en 2008. Este desendeudamiento, además de darnos soberanía nacional, nos permitió volver a ser parte del mercado financiero internacional. El cartismo utiliza el país desendeudado que entregamos en 2008 para regalar rutas a los sojeros, endeudando de vuelta al Paraguay.

Con leyes especiales y presupuestos astronómicos para seguridad, Cartes el presidente de los secuestros simultáneos y de la quema del Congreso. En una próxima ocasión, antes de intentar hacer una comparación, el pasquín de Cartes debería empezar reconociendo que el actual Gobierno recibió el país en condiciones macroeconómicas inmejorables, inserto en la economía global y provisto de una inmensa capacidad de endeudamiento, y que ese escenario no fue fruto del azar y la buena fortuna. Fue el resultado de la refundación económica y social que llevó adelante nuestro Gobierno del 2003-2008, luego de la larga crisis económica de 1995-2002, en la que 120 mil ahorristas fueron estafados, se desató un desempleo masivo y el Estado paraguayo había caído en default selectivo.

Nuestro Gobierno (2003-2008) recibió el país con una economía en recesión (caída del PIB real en -3,3% en el 2000 y crecimiento cero en el 2002), con un Estado quebrado (déficit fiscal de 3,2 del PIB en el 2002) y una deuda pública impagable (44% del PIB). En ese difícil contexto, desendeudamos al Paraguay, iniciamos casi todos los programas sociales hasta hoy vigentes y sentamos las bases de más de una década de crecimiento económico. El 17 de diciembre el pueblo le dará una lección a este Gobierno antinacional y antipopular que endeuda, persigue y empobrece.