03-01-2017 11:53

“Rogue One: A Star Wars Story” (rebautizada en español ’Rogue One: una historia de Star Wars) encabezó las taquillas norteamericanas por tercer fin de semana consecutivo durante el feriado extendido de Año Nuevo, generándoles US$64,3 millones en ventas de entradas a las salas de exhibición y a Walt Disney Co.